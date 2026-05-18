Trưng bày gần 150 ảnh, giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của vùng đất Gia Lai

Diễn ra từ ngày 18 đến 22/5, triển lãm giới thiệu 148 bức ảnh với 5 chủ đề gồm: Thiên nhiên hùng vĩ, di sản hội tụ, cộng đồng các dân tộc Gia Lai, tinh túy ẩm thực và dịch vụ trải nghiệm du lịch. Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân tham quan triển lãm ảnh “Gia Lai - Từ đại ngàn đến biển xanh”

Với diện tích hơn 21.000 km², lớn thứ hai cả nước và dân số trên 3,5 triệu người, Gia Lai được đánh giá có không gian phát triển rộng lớn cùng hệ sinh thái đa dạng, nơi giao hòa giữa thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Triển lãm góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai giàu bản sắc, thân thiện, hấp dẫn; đồng thời hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Tham quan triển lãm, Chị Bùi Thị Hà, trú phường An Khê chia sẻ: “ Tham quan triển lãm, tôi cảm nhận Gia Lai sau sáp nhập có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch và kinh tế. Trước đây nhắc đến Gia Lai người ta thường nghĩ đến núi rừng, nhưng bây giờ có thêm không gian biển xanh, văn hóa đa dạng và nhiều điểm đến đặc sắc hơn. Qua những bức ảnh ở triển lãm, tôi thấy vẻ đẹp của Gia Lai rất phong phú, từ thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa các dân tộc đến đời sống người dân rất gần gũi, thân thiện. Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội để Gia Lai quảng bá hình ảnh địa phương”.