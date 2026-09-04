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Cải chính

Trưng bày hàng trăm hiện vật, tư liệu về cải lương cổ

Thứ Sáu, 20:59, 04/09/2026
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VOV.VN - Hơn 300 hiện vật, tư liệu quý về nghệ thuật cải lương cổ đang được trưng bày tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM.

Hoạt động nằm trong Chương trình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM với chủ đề “Nghệ thuật cải lương – Ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc”, do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố – Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức ngày 4/9.

Hơn 300 hiện vật do nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp thực hiện, trải dài từ những năm 1920 đến 1970. Nhiều tư liệu trong số này đặc biệt có giá trị, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật cải lương, trong đó có những tư liệu về cải lương trước năm 1975.  

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Những cuốn kịch bản chi tiết của các vở cải lương nổi tiếng 

Đáng chú ý là truyện tranh “Tuồng Cải lương” có kích thước nhỏ, vừa lòng bàn tay, gồm 12 trang, xuất bản năm 1965. Bên cạnh đó là đĩa than hơn 100 năm tuổi ghi lại vở cải lương “Kim Vân Kiều” của soạn giả Trương Duy Toản, gắn với dịp khai trương rạp hát của thầy Năm Tú tại Mỹ Tho vào ngày 15/3/1918.

Không gian trưng bày còn giới thiệu nhiều hình ảnh, pano về các nghệ sĩ, đoàn hát và những vở tuồng cải lương qua nhiều thời kỳ; trong đó có tư liệu về các nghệ sĩ từng hoạt động tại Nhà hát Trần Hữu Trang từ sau năm 1975.

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp cho biết, đối với lĩnh vực cải lương, anh bắt đầu tìm kiếm từ năm 1993 đến nay. Trong đó bao gồm những hiện vật như kịch bản các vở cải lương được viết bằng tay, đánh máy, hình ảnh của nhiều nghệ sĩ cải lương khi xưa.

"Đây là môn nghệ thuật đặc biệt của người dân Nam Bộ. Tôi mong muốn các bạn trẻ, học sinh sinh viên, khi đến đây sẽ thấy được những hình ảnh các đoàn hát, nghệ sĩ, các vở tuồng cổ lải lương hơn nửa thế kỷ. Tôi cũng mong các bạn sẽ tiếp tục gìn giữ di sản của cha ông ngày xưa", ông Hiệp nói. 

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Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp giới thiệu các hiện vật 

Dịp này, nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên cũng đến tham gia, tìm hiểu về nghệ thuật cải lương, bao gồm không gian triển lãm, các sân khấu hoá.

Nguyễn Hoàng Minh Đạt, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết, thông qua những hoạt động ở đây, Đạt biết thêm nhiều vở cải lương trước năm 1975, có những đoàn cải lương lớn như đoàn Thanh Minh – Thanh Nga và biết thêm tên tuổi của những cô chú nghệ sĩ cải lương gạo cội.

"Em thấy nghệ thuật cải lương vẫn đang được gìn giữ và không bị mai một, thông qua những hoạt động triển lãm trong khuôn khổ chương trình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hôm nay", Đạt nói.

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Tư liệu về các vở diễn được viết tay, đánh máy
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Nhiều tư liệu, hiện vật trước năm 1975
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Sinh viên tham quan, tìm hiểu thông tin 
Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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