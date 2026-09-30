Tự chủ sản xuất phim Webtoon: Lối thoát mới cho điện ảnh xứ kim chi?

Tự sản xuất phim từ Webtoon, khi các Studio nội làm chủ cuộc chơi

Webtoon (truyện tranh mạng) nội địa đang trở thành nguồn chất liệu chiến lược được các xưởng phim hoạt hình Hàn Quốc đẩy mạnh chuyển thể thành phim điện ảnh. Bên cạnh các dự án hợp tác quốc tế, nhiều đơn vị đã chủ động triển khai quy trình sản xuất trọn gói ngay tại nội bộ công ty. Trước đây, khi một bộ webtoon ăn khách của Hàn Quốc được chuyển thể thành phim hoạt hình, công đoạn sản xuất thực tế thường được thực hiện ở nước ngoài. "Solo leveling", tác phẩm dựa trên tiểu thuyết mạng và webtoon đình đám của Hàn Quốc, đã trở thành loạt phim hoạt hình có lượng người xem cao kỷ lục trên nền tảng phát trực tuyến Crunchyroll.

Bộ phim này được thực hiện nhờ sự hợp tác đa quốc gia giữa một xưởng phim Nhật Bản và các công ty Hàn Quốc. Mô hình này kết hợp giữa tài sản trí tuệ của Hàn Quốc và nền tảng cơ sở hạ tầng sản xuất đã được Nhật Bản xây dựng qua nhiều thập kỷ.

Một cảnh trong phim hoạt hình từ Webtoon sắp ra mắt “Guardians of the Video Game”. (Ảnh: Locus, CJ CGV)

Song song đó, một xu hướng lớn hơn đang hình thành trong ngành công nghiệp này khi các xưởng phim Hàn Quốc tự sản xuất trọn vẹn các bộ phim hoạt hình chiếu rạp dựa trên những câu chuyện webtoon trong nước. "Guardians of the video Game", tác phẩm dựa trên bộ webtoon cùng tên của tác giả Gasfard đăng trên Naver Webtoon này dự kiến ​​ra rạp vào ngày 14 tháng 10. Phim được sản xuất hoàn toàn bởi Locus, một xưởng phim có trụ sở tại Seoul. Dự án này nối tiếp thành công của bộ phim do xưởng sản xuất trước đó, một tác phẩm chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thập niên 1990 từng được khán giả trong nước đón nhận nồng nhiệt vào năm ngoái.

Locus hiện còn nhiều dự án chuyển thể webtoon khác trong kế hoạch phát triển, bao gồm "Barkhan" và "Denma", cũng như phiên bản hoạt hình cho vở kịch sân khấu "Kokdu" của đạo diễn Kim Tae-yong.

Một cảnh trong phim “Lá thư của bạn” (Ảnh: Lotte Entertainment)

Trong một diễn biến khác, "Your letter" (Lá thư của bạn), tác phẩm dựa trên webtoon của Cho Hyeon-ah và do Studio N sản xuất, đã được bán bản quyền phát hành tại 166 quốc gia. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn nhờ phần hình ảnh vẽ tay tuyệt đẹp cùng lối kể chuyện ấm áp, giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, doanh thu phòng vé trong nước vẫn phản ánh thực tế đầy thách thức đối với ngành hoạt hình nội địa. "Leafie, A Hen into the Wild" (2011) từng bán được khoảng 2,2 triệu vé và đến nay vẫn giữ vị thế là một trong những phim hoạt hình Hàn Quốc thành công nhất. Con số này vẫn còn khiêm tốn nếu so với hơn 5 triệu lượt khán giả tại các rạp chiếu phim Hàn Quốc từ các tác phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản như "Suzume" hay "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: The Infinity Castle". Phim hoạt hình "cây nhà lá vườn" vẫn chỉ là một thị trường ngách, bất chấp việc webtoon Hàn Quốc đang thu hút lượng khán giả khổng lồ trên toàn thế giới.

Các chuyên gia trong ngành coi sự chuyển dịch gần đây là bước đi nhằm xây dựng năng lực nội tại, thay vì cố gắng cạnh tranh trực tiếp với Nhật Bản. Bà Kim Yun-ji, Chủ tịch Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), cho rằng, việc mở rộng khai thác sở hữu trí tuệ (IP) là bước đột phá then chốt cho ngành hoạt hình nội địa đang gặp nhiều khó khăn.

"Do chúng ta từng tập trung quá nhiều vào nội dung dành cho trẻ em, tình trạng suy giảm dân số và thị trường phát sóng bị thu hẹp khiến những khó khăn này càng thêm trầm trọng. Rõ ràng là cần phải chuyển hướng sang các nội dung dành cho người trưởng thành”. Bà Kim Yun-ji cho biết. Để vượt qua những thách thức này, bà Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các mô hình doanh thu mới thông qua việc kết hợp hoạt hình với webtoon và các sản phẩm phái sinh, thay vì chỉ dựa vào sự hỗ trợ từ chính phủ.

Mục tiêu không phải là thay thế các dự án hợp tác quốc tế như "Solo leveling", mà là tạo điều kiện để các studio trong nước có thể tự sản xuất phim khi họ sở hữu kịch bản phù hợp và đủ năng lực thực hiện.