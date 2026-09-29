“Sóng trăng” Ikebana Nhật Bản: Chuyện chưa kể về nghệ thuật tái sinh hoa cỏ

Buổi biểu diễn nghệ thuật cắm hoa Ikebana - Sazanami Vol.1 với chủ đề “Sóng trăng” do Ikenobo Vietnam Tachibanakai tổ chức diễn ra trong không gian lắng đọng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Giáo sư Furukawa Hirotaka đến từ Học viện Trung ương Ikenobo Nhật Bản đã mang đến cho công chúng Thủ đô cơ hội chứng kiến quá trình một tác phẩm Ikebana dần "hiện hình" và cảm nhận sâu sắc triết lý về sự sống. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi chương trình Sazanami, mở đầu cho hành trình khám phá và lan tỏa nghệ thuật cắm hoa Ikebana Nhật Bản qua những chủ đề và không gian khác nhau.

Buổi biểu diễn nghệ thuật cắm hoa Ikebana - Sazanami Vol.1 với chủ đề “Sóng trăng” do Ikenobo Vietnam Tachibanakai tổ chức tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.

“Sóng trăng” Ikebana Nhật Bản và nghệ thuật tái sinh hoa cỏ

Giáo sư Furukawa Hirotaka thực hiện và giới thiệu 3 bình hoa tượng trưng cho các phong cách đặc trưng nhất của trường phái Ikenobo, nổi bật là tác phẩm mang chủ đề “Sóng trăng”. Tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng nàng công chúa Kaguya-hime trong ống tre. Tác phẩm được dựng khung bằng những thân tre vươn thẳng lên bầu trời, điểm xuyết các dải trắng mềm mại mô phỏng ánh trăng rơi xuống tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, cùng một bình hoa ở tầm thấp phản chiếu vầng trăng soi bóng, gợi nhắc về một vẻ đẹp xa xăm, khó chạm tới nhưng vẫn luôn hiện hữu ngay bên ta.

Vầng trăng soi bóng gợi nhắc về một vẻ đẹp xa xăm, khó chạm tới nhưng vẫn luôn hiện hữu ngay bên ta.

“Sóng trăng” được tối giản cấu trúc giúp người mới nhập môn cũng có thể thưởng lãm và hiểu triết lý cốt lõi của Ikebana. Khi được hỏi về điều cốt lõi nhất tạo nên "sức sống" cho một tác phẩm Ikebana, ông chia sẻ: "Nếu như hội họa hay điêu khắc tạo nên cái đẹp từ những khoảng trống chưa có hình dáng, thì Ikebana lại bắt đầu từ việc đưa cành cây, ngọn cỏ ra khỏi thiên nhiên. Ngay tại thời điểm cắt rời, một sinh mệnh mới lại được tái sinh. Trân trọng và nâng niu sinh mệnh của cỏ cây chính là nền tảng cốt lõi của Ikebana."

Giáo sư Furukawa Hirotaka đến từ Học viện Trung ương Ikenobo Nhật Bản.

Là nghệ sĩ hàng đầu Nhật Bản luôn coi trọng kỹ thuật truyền thống song song với việc tìm tòi giá trị thẩm mỹ hiện đại, phương châm của Giáo sư Furukawa là “trân trọng cá tính và sự gặp gỡ giữa hoa và người”. Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, ông không giấu được sự xúc động trước sự đón nhận từ công chúng yêu nghệ thuật.

Chia sẻ về quan niệm thẩm mỹ, bậc thầy nghệ thuật cắm hoa Ikebana Ikenobo cho biết: “Tôi nhận thấy điểm tương đồng lớn giữa người Việt và người Nhật chính là tinh thần tôn trọng di sản, trân quý các giá trị truyền thống cũng như nét văn hóa cổ xưa. Sự giao cảm này thể hiện rõ qua niềm đam mê chung của những người học Ikebana tại Việt Nam. Thông qua sự kiện này, tôi mong muốn lan tỏa rộng rãi nghệ thuật cắm hoa Ikebana đến công chúng Việt, đồng thời truyền tải thông điệp về tinh thần gắn bó sâu sắc với thiên nhiên, tình yêu thương và sự đồng điệu với từng sinh mệnh thực vật của người Nhật”

Trong tiếng Nhật, Sazanami là hình ảnh những gợn sóng nhỏ trên mặt nước. Không ồn ào, không tạo ra một chuyển động lớn, nhưng từ một điểm chạm rất khẽ, những vòng sóng cứ thế lan ra. Đó cũng là tinh thần mà chuỗi sự kiện Sazanami hướng tới: bắt đầu từ một tác phẩm Ikebana, một khoảnh khắc thưởng lãm, một rung động rất riêng để nghệ thuật có thể tiếp tục được cảm nhận và lan tỏa theo nhiều cách khác nhau.

Tác phẩm cắm hoa nghệ thuật "Sóng trăng" do Giáo sư Furukawa Hirotaka thực hiện.

Ánh trăng vốn tĩnh, nhưng trên mặt nước lại không ngừng chuyển động. Sự tương phản ấy cũng hiện diện trong Ikebana: giữa đường nét và khoảng trống, giữa sự sống của cành hoa và sự tĩnh lặng của không gian, giữa điều được nhìn thấy và những gì được gợi mở.

Qua hình thức biểu diễn trực tiếp, người xem không chỉ đứng trước một tác phẩm đã hoàn thiện, mà được chứng kiến quá trình tác phẩm dần hiện hình. Mỗi lựa chọn của người cắm, một cành được giữ lại, một hướng được thay đổi, một khoảng trống được tạo ra đều góp phần kể nên câu chuyện của tác phẩm.

Giáo sư Furukawa Hirotaka và Ikenobo Vietnam Tachibanakai tại buổi trình diễn nghệ thuật Sazanami Vol.1 “Sóng trăng” diễn ra vào cuối tháng 9/2026.

Với Sazanami Vol.1 “Sóng trăng”, khán giả được mời bước vào chính quá trình tác phẩm được hình thành trước mắt, và những rung động từ nghệ thuật có thể tiếp tục lan xa. Sazanami Vol.1 “Sóng trăng” đã khép lại, nhưng những gợn sóng cảm xúc từ Giáo sư Furukawa Hirotaka và Ikenobo Vietnam Tachibanakai hứa hẹn lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong lòng những người yêu cái đẹp và thiên nhiên tại Việt Nam.