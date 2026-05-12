Từ concert đến định hình thương hiệu công nghiệp văn hoá Quảng Ninh

Đêm nhạc giữa kỳ quan

Đêm 30/4, không gian lễ hội Carnaval Hạ Long 2026 không còn giới hạn trên sân khấu concert. Trên cao, pháo hoa cùng công nghệ ánh sáng rực rỡ phủ lên bầu trời; Phía xa, những đoàn tàu du lịch diễu hành lộng lẫy lướt trên mặt biển; Dọc đường phố, dòng người diễu hành rộn rã trong những vũ điệu sôi động... Và trung tâm, là sân khấu nơi khán giả cùng các nghệ sĩ Tùng Dương, Mỹ Tâm, Anh Tú, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD cất vang giai điệu “Hò biển”, “Nụ cười Hạ Long” và các bản hit đang được yêu thích…

Không gian Carnaval Hạ Long 2026 trải dài từ sân khấu đến đường phố với hàng chục vạn khán giả

Chị Cao Thanh Vân, người dân Quảng Ninh hào hứng: "Tôi đã đi Carnaval nhiều năm nhưng mà năm nay là hoành tráng nhất, tỉnh mời rất nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng. Mong những năm sau tỉnh sẽ tổ chức những chương trình đặc sắc và quy mô như này để kích cầu du lịch văn hóa cho Quảng Ninh".

Còn chị Bùi Thuý Vân, du khách đến từ Hà Nội ấn tượng: "Lần thứ hai đến với Carnaval Hạ Long, tôi thấy việc tổ chức rất hoành tráng, sôi động. Quảng Ninh nên kết hợp các chương trình này với việc quảng bá du lịch địa phương, mọi người sẽ đến đây với tâm lý hào hứng hơn".

Carnaval Hạ Long 2026 “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” thu hút khoảng 80.000 khán giả trực tiếp - đông nhất từ trước đến nay. Đây không chỉ là con số mà còn phản ánh sự đổi mới của thương hiệu Carnaval Hạ Long, khi sự kiện thường niên này phối hợp hoạt động diễu hành với chương trình nhạc hội “concert” quy mô lớn.

Concert tại Carnaval Hạ Long 2026 gây ấn tượng mạnh với khán giả, nhưng không phải là lần đầu tiên. Nhìn lại từ cuối năm 2025, Quảng Ninh đã kiên trì xây dựng một chuỗi concert mà ở đó, mỗi đêm nhạc mang một chủ đề riêng biệt. “Hạ Long Concert 2025” mang hào khí di sản; “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng” tri ân những thế hệ công nhân vùng Mỏ; “Countdown Chào năm mới 2026”, “Tự hào theo Đảng quang vinh, Quảng Ninh vươn mình cất cánh” thể hiện tinh thần kiến tạo tương lai; “Thanh âm kỷ nguyên mới” khắc hoạ tiếng nói dân tộc và thời đại… Từ 30.000 khán giả đêm đầu tiên đến 80.000 khán giả đêm gần nhất và hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số.



Các concert tại Quảng Ninh có sự góp mặt của nghệ sĩ nhiều thế hệ, từ NSND Quang Thọ, NSND Thanh Hoa cho tới các nghệ sĩ Đăng Dương, Tùng Dương hay các ca sĩ trẻ Trúc Nhân, Anh Tú, Hoà Minzy, rapper Binz, Double2T...

Chị Phạm Thị Thu Hằng, khán giả trong đêm concert 25/1 nhận xét, điều thu hút khán giả trẻ là những ca khúc cũ được phối mới qua những giọng ca “hot”, các ca sĩ “idol” nổi bật: "Những ca khúc ngày hôm nay kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, phát triển nhưng không quên những giá trị cốt lõi truyền thống của mình và hội nhập với quốc tế. Concert hôm nay rất tuyệt vời".

“Đòn bẩy” từ âm nhạc

Đằng sau ánh đèn sân khấu là một chiến lược lớn hơn. Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã xác định phát triển công nghiệp văn hoá, trong đó có nghệ thuật biểu diễn là mũi nhọn gắn với du lịch âm nhạc, kinh tế đêm và kinh tế di sản. Ca sĩ Tùng Dương, “người quen” trong nhiều concert tại Quảng Ninh chia sẻ sau đêm diễn: 'Tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư kỹ lưỡng để chuẩn bị cho concert tầm vóc. Thông qua âm nhạc, chúng ta được kể câu chuyện về lịch sử, kết nối các giá trị truyền thống và hiện đại, các nghệ sĩ được giao lưu với những người con Quảng Ninh".



Khán giả trẻ hào hứng với lightsick cổ vũ, nhiều khán giả kết hợp đi xem concert với du lịch Hạ Long

Mỗi concert không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn định vị điểm đến, tạo hiệu ứng du lịch lan toả. Nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Công Nam chia sẻ mong muốn quay trở lại “không chỉ để biểu diễn mà còn để nghỉ dưỡng và tận hưởng không khí du lịch”.

Ca sĩ Anh Tú cũng nhìn nhận: "Đối với cá nhân Tú, những dịp lễ hội như thế này có thể thúc đẩy kinh tế của Quảng Ninh nói chung, khu vực Bãi Cháy hay Hạ Long nói riêng. Sự kết hợp này nên có vì Quảng Ninh cũng đã đi đầu trong phát triển du lịch biển. Rất mong rằng Tú sẽ được đóng góp nhiều hơn nữa cho Quảng Ninh qua những sự kiện thế này".



Các ca khúc đi cùng năm tháng được phối mới và các bản hit đang được yêu thích mang đến không khí bùng nổ, đặc biệt đối với khán giả trẻ

Qua mỗi concert, từng khâu tổ chức cũng được chuyên nghiệp hoá hơn: Quảng Ninh phát hành vé miễn phí cho người dân và du khách thông qua cổng đăng ký trực tuyến và các đơn vị lữ hành, nhận vé cứng qua soát mã QR. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn quốc tế, ánh sáng laser, công nghệ 3D mapping, khán đài, sân khấu và an ninh đảm bảo -những điều vốn xuất hiện ở các đại nhạc hội lớn nay đã diễn ra thường xuyên bên bờ vịnh Hạ Long. Chưa có 1 thống kê đầy đủ về hiệu quả kinh tế mang lại, nhưng “đi Hạ Long xem concert” chắc chắn đã trở nên quen thuộc với khán giả.

Định hình thương hiệu văn hoá

Tuy vậy, những đêm nhạc rực rỡ mới chỉ là bước đầu trong một hành trình dài. Concert đông chưa đồng nghĩa với “kinh tế đêm” đã vận hành hết công suất. Chuyển từ “khán giả đến xem” sang “khách du lịch chi tiêu, lưu trú và quay lại” vẫn đòi hỏi thêm thời gian, thêm sản phẩm dịch vụ bổ trợ và đặc biệt là nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho du lịch âm nhạc - lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Song song với đó là định vị hướng đi gắn kết sâu hơn với văn hoá địa phương, dựa trên nền tảng di sản phong phú vốn có của Quảng Ninh. Từ góc nhìn của nhà quản lý, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá, Carnaval Hạ Long đang có những bước chuyển mình lớn, chuyên nghiệp hơn. "Chúng tôi thấy một sự kiện kết hợp chặt chẽ giữa du lịch trên nền tảng văn hoá phong phú của địa phương. Đây là nền tảng để chúng ta xây dựng Carnaval Hạ Long trở thành một thương hiệu quốc gia về văn hoá theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, làm sao đến năm 2030 chúng ta có từ 5-10 thương hiệu quốc gia về văn hóa", ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh.



Quy mô concert tại Quảng Ninh ngày càng được nâng lên về số lượng và các khâu tổ chức

Mục tiêu của Quảng Ninh là những chỉ tiêu cụ thể: Công nghiệp văn hoá đóng góp 7% GRDP vào năm 2030; Hạ Long (cũ) gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; hình thành ít nhất 2 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hoá quốc tế về âm nhạc và điện ảnh… Qua từng đêm nhạc, từng mùa lễ hội để góp phần vào thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam, đặt văn hoá là nguồn lực nội sinh cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Hành trình từ concert đến thương hiệu công nghiệp văn hoá, Quảng Ninh đang tiến những bước đầu tiên đầy vững chắc.

