Quảng Ninh đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong 2 đợt nghỉ lễ

Chủ Nhật, 16:40, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đa dạng các sự kiện văn hoá và du lịch, tỉnh Quảng Ninh đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong 2 dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 này.

Trong ngày 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến với các điểm du lịch của Quảng Ninh không còn đông đúc như những ngày đầu, đạt 100.000 lượt khách. Tuy vậy, trong cả kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, các điểm đến tại Quảng Ninh luôn trong tình trạng tấp nập du khách tới tham quan, vui chơi trải nghiệm.

Theo thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh kỳ nghỉ này ước đạt 910.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 37.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 360.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.820 tỷ đồng.

Carnaval Hạ Long 2026 gây ấn tượng với màn diễu hành hoành tráng và sân khấu nghệ thuật quy mô
Nhiều sự kiện, hoạt động sôi nổi suốt 2 kỳ nghỉ lễ giúp Quảng Ninh thu hút đông đảo khách du lịch

Những con số này vẫn cho thấy sức hút lớn của du lịch Quảng Ninh với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt khi mùa du lịch hè đang bắt đầu. Bên cạnh vịnh Hạ Long và các di tích danh thắng nổi bật, Quảng Ninh cũng tổ chức Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch mở màn mùa hè, kéo dài xuyên suốt 2 kỳ nghỉ lễ với chuỗi sự kiện hấp dẫn từ vui chơi, ẩm thực cho đến thưởng thức nghệ thuật. Điểm nhấn là đêm Carnaval Hạ Long “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” với khoảng 80.000 khán giả, trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm, diễu hành tàu du lịch bên bờ vịnh…

Chuỗi hoạt động sôi nổi này góp phần gia tăng trải nghiệm của du khách, tạo sức hút giúp Quảng Ninh đón khoảng 1.345.000 lượt khách trong 2 kỳ nghỉ lễ, bao gồm 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2026. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 1.275.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 70.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 530.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch dịp này ước đạt 4.165 tỷ đồng.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Cửa Lò tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa du lịch hè 2026
VOV.VN - Những ngày đầu mùa hè 2026, lượng du khách đổ về phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) nghỉ dưỡng, tắm biển tăng cao. Trước nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng lớn, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Du khách thích thú trải nghiệm các điểm du lịch ở Quảng Ngãi dịp nghỉ lễ
VOV.VN - Trong hai đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, nhiều điểm du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Hà Nội ra mắt nhiều tuyến du lịch độc đáo ở ngoại thành
VOV.VN - Nhằm thúc đẩy du lịch bền vững với thông điệp "Hành trình du lịch xanh", Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố các tuyến du lịch mới. Đây là những hành trình kết nối di sản và sinh thái độc đáo, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sâu sắc cho du khách.

