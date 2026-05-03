Quảng Ninh đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong 2 đợt nghỉ lễ

Trong ngày 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến với các điểm du lịch của Quảng Ninh không còn đông đúc như những ngày đầu, đạt 100.000 lượt khách. Tuy vậy, trong cả kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, các điểm đến tại Quảng Ninh luôn trong tình trạng tấp nập du khách tới tham quan, vui chơi trải nghiệm.

Theo thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh kỳ nghỉ này ước đạt 910.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 37.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 360.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.820 tỷ đồng.

Những con số này vẫn cho thấy sức hút lớn của du lịch Quảng Ninh với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt khi mùa du lịch hè đang bắt đầu. Bên cạnh vịnh Hạ Long và các di tích danh thắng nổi bật, Quảng Ninh cũng tổ chức Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch mở màn mùa hè, kéo dài xuyên suốt 2 kỳ nghỉ lễ với chuỗi sự kiện hấp dẫn từ vui chơi, ẩm thực cho đến thưởng thức nghệ thuật. Điểm nhấn là đêm Carnaval Hạ Long “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” với khoảng 80.000 khán giả, trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm, diễu hành tàu du lịch bên bờ vịnh…

Chuỗi hoạt động sôi nổi này góp phần gia tăng trải nghiệm của du khách, tạo sức hút giúp Quảng Ninh đón khoảng 1.345.000 lượt khách trong 2 kỳ nghỉ lễ, bao gồm 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2026. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 1.275.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 70.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 530.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch dịp này ước đạt 4.165 tỷ đồng.