Từ sự ngẫu hứng trong âm nhạc đến cầu nối gắn kết giữa EU và Việt Nam

VOV.VN - “Feel Your Improvisation – Âm nhạc và sự ngẫu hứng bất tận” được đăng tải trên fanpage European Union in Vietnam đã đưa người xem đi qua nhiều hành trình thú vị. Đây là chủ đề cuối cùng nằm trong chuỗi video “FYI - Chat with EU Ambassador” do Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam khởi xướng, nhằm mục đích giao lưu, chia sẻ văn hóa giữa EU với Việt Nam.