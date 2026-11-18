Năm nay, tỉnh Đồng Tháp triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo điểm nhấn trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa”, chuỗi sự kiện gồm hơn 30 nhóm hoạt động trọng tâm, được tổ chức đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tại 102 xã, phường và các khu dân cư.

Nơi diễn ra khai mạc Tuần lễ Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc và Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII

Tuần lễ Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026, kết hợp với các hoạt động của Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII.

Trước đó, từ ngày 1 đến 18/11, các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Nhiều hoạt động thiết thực như biểu diễn văn nghệ, giới thiệu sản vật địa phương, trò chơi dân gian được tổ chức, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống.

Ở cấp xã, phường, ngày 24/11 sẽ diễn ra các hoạt động liên hoan văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và thể thao dân tộc. Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một sản phẩm, không gian văn hóa hoặc sản phẩm OCOP tiêu biểu để quảng bá du lịch; đồng thời xây dựng, duy trì ít nhất một mô hình cộng đồng với tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ và đông đảo người dân xa gần đến dự khai mạc Lễ hội

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026, với chủ đề “Sắc màu di sản”, diễn ra từ ngày 18 đến 22/11 tại xã Cái Bè. Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc Lễ hội

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: “Đồng Tháp xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, con người là trung tâm, đại đoàn kết là sức mạnh và di sản là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Tinh thần đại đoàn kết không chỉ thể hiện qua các hoạt động lễ hội mà còn được vun đắp từ mỗi gia đình, khu dân cư, từ sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trong định hướng phát triển mới, tỉnh xác định sông Tiền là trục kinh tế chiến lược, hướng tới hình thành trục cảnh quan, kiến trúc và kinh tế ven sông, kết nối các không gian đô thị, văn hóa, sinh thái, du lịch và dịch vụ từ biên giới đến Biển Đông. Trong đó, làng cổ Đông Hòa Hiệp là điểm nhấn đặc sắc về văn hóa, kiến trúc và du lịch. Tỉnh mong muốn từng bước phát triển hệ sinh thái du lịch gắn với nhà cổ, làng nghề, vườn cây ăn trái, ẩm thực, cảnh quan sông nước và đời sống cộng đồng; kết nối với các điểm đến dọc sông Tiền, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra Hội thảo “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch”; tái hiện nghi thức cúng đình, các cuộc thi văn hóa, ẩm thực; Chương trình “Hương sắc sông Tiền - Chợ nổi Cái Bè, nét thương hồ tái hiện”, với điểm nhấn là nghi thức trồng cây bẹo, treo món hàng, tái hiện nét văn hóa giao thương đặc trưng của cư dân vùng sông nước Nam bộ, chương trình trình diễn nghệ thuật trên sông và “Đêm nhà cổ lên đèn”; cuộc thi sáng tác ca khúc và vọng cổ với chủ đề “Đông Hòa Hiệp - miền nhớ, miền thương”.

Khách du lịch tham quan nhà cổ Ba Đức- một trong những ngôi nhà cổ tiêu biểu tại Làng cổ này

Không chỉ tái hiện những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, lễ hội năm nay còn chú trọng xây dựng sản phẩm và trải nghiệm mới cho du khách, kết nối không gian nhà cổ với văn hóa chợ nổi, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm địa phương và các hoạt động sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Út, người dân xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Lễ hội có ý nghĩa đặc biệt trong việc tôn vinh những ngôi nhà cổ, gìn giữ các giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống. Mỗi lần tổ chức lễ hội, không khí địa phương lại rộn ràng như ngày Tết, bà con ở xa cũng trở về tham dự. Các gian hàng và hoạt động tại lễ hội rất phong phú, hấp dẫn. Phần lớn nhà cổ thuộc sở hữu tư nhân nên địa phương cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các chủ nhà bảo tồn, gìn giữ di sản của cha ông, góp phần phát huy giá trị và vẻ đẹp của làng cổ Đông Hòa Hiệp”.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp hình thành từ khoảng thế kỷ XVIII, hiện còn 36 căn nhà cổ, trong đó có 7 căn có niên đại từ 150 đến 220 năm và 29 căn có niên đại từ 80 đến 100 năm. Năm 2017, làng cổ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Với giá trị đặc sắc về lịch sử, kiến trúc cùng cảnh quan miệt vườn, sông nước và các làng nghề truyền thống, Làng cổ Đông Hòa Hiệp là điểm đến du lịch văn hóa tiêu biểu của Đồng Tháp. Thông qua lễ hội, tỉnh kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn di sản, đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch bền vững.