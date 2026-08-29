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Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026 có gì hấp dẫn dịp Quốc khánh 2/9?

Thứ Bảy, 12:55, 29/08/2026
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VOV.VN - Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 diễn ra từ ngày 27/8-5/9 tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch gắn với quảng bá bản sắc các dân tộc và điểm đến cao nguyên Mộc Châu.

 

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 là Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu”, diễn ra lúc 19h30 ngày 31/8 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu. Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật, trình diễn thời trang, tôn vinh thổ cẩm và sự đa dạng văn hóa; được truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La.

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Tuần Văn hóa - Du lịch trên cao nguyên Mộc Châu là một trong các sự kiện lớn trong năm, được đông đảo người dân và du khách mong đợi.

Cũng tại Quảng trường 8/5, đêm 1/9 sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”, với thời lượng khoảng 60 phút, kết hợp nghệ thuật, video giới thiệu du lịch Sơn La và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Sau chương trình, dự kiến có màn bắn pháo hoa chào mừng tết Độc lập kéo dài 10 phút, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đặc sắc cho đông đảo người dân và du khách.

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Tuần Văn hóa - Du lịch năm nay hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu còn có 14 Trại Văn hóa - Du lịch, giới thiệu ẩm thực dân tộc; các hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố với dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường; màn đồng diễn Ném pao; các trò chơi dân gian và giã bánh dày dân tộc Mông. Du khách cũng có thể tham quan, trải nghiệm các khu, điểm du lịch tiêu biểu như Phố đi bộ Mộc Châu, Cầu kính Bạch Long, Happyland, Thác Tạt Nàng, bản Hua Tạt, Vân Hồ… trong thời gian diễn ra sự kiện.

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Đến với Mộc Châu dịp này, du khách có thêm cơ hội tham gia, trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của các dân tộc địa phương.
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Đây cũng là dịp để quảng bá mảnh đất, con người Mộc Châu nói riêng, Sơn La nói chung giàu tiềm năng, thân thiện và mến khách.

Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu là hoạt động được tổ chức thường niên dịp Quốc khánh 2/9, nhằm quảng bá thiên nhiên, văn hóa, con người Sơn La, kích cầu du lịch và tăng cường liên kết, quảng bá Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tới đông đảo nhân dân và du khách gần xa.

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Thí sinh hoa hậu catwalk trên cầu kính, tự quay video quảng bá Mộc Châu

VOV.VN - Mộc Châu trở thành điểm đến của các thí sinh Miss Galaxy Vietnam 2026 khi vòng truyền hình thực tế của cuộc thi chính thức diễn ra. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực, thí sinh còn được yêu cầu tự xây dựng nội dung, ghi hình và giới thiệu Mộc Châu trên môi trường số.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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Thí sinh hoa hậu catwalk trên cầu kính, tự quay video quảng bá Mộc Châu

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