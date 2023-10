Tưng bừng Hội đua bò Bảy Núi An Giang

Hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình Anh Giang và UBND huyện Tri Tôn tổ chức, nhân dịp lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Tham gia Hội đua bò Bảy Núi năm nay có 56 đôi bò của các huyện Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Phú, Châu Thành, thị xã Tịnh Biên - tỉnh An Giang và một số đôi bò từ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Các đôi bò tham gia thi đấu được chủ bò đầu tư chăm sóc theo bí quyết riêng của mình, các “Nài bò” (người điều khiển bò) đã mải mê tập luyện từ nhiều tháng nay để có thể giành được giải thưởng cao nhất.

Tăng tốc về đích

Sau một ngày tranh tài quyết liệt và gay cấn, đôi bò mang số đeo 42, của ông Chau Mane (ngụ thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang) đã xuất sắc vượt qua 55 đôi bò khác, bằng thể thức đấu loại trực tiếp để giành giải Nhất (trị giá 30 triệu đồng, gồm: cúp, cờ, 1 xe máy Wave Alpha và tiền mặt) hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023.

Đôi bò về Nhì (trị giá 20 triệu đồng, gồm: cờ, 1 máy giặt và tiền mặt) hội đua bò Bảy Núi An Giang có số đeo 25 của ông Nguyễn Văn Quyên (phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, An Giang); giải Ba ( trị giá 15 triệu đồng, gồm: cờ, 1 tủ lạnh và tiền mặt) thuộc về đôi bò có số đeo 01, của ông Đặng Văn Đấu (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, An Giang); giải Tư (trị giá 10 triệu đồng, gồm: cờ, 1 tivi và tiền mặt) thuộc về đôi bò mang số đeo 50, của ông Nguyễn Thành Tài (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang).

Hội đua bò Bảy Núi năm nay có 56 đôi bò tham gia

Ban tổ chức cũng trao 4 giải khuyến khích trị giá 8 triệu đồng (gồm quạt điều hoà và tiền mặt) cho các đôi bò có thành tích xuất sắc. Đồng thời, ông Chau Mane (thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang) cũng xuất sắc đạt giải “Người điều khiển bò xuất sắc” hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023.

Giải nhất là đôi bò của ông Chau Mane, ngụ thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; trị giá giải nhất là 30 triệu đồng, gồm: cúp, cờ, 1 xe máy Wave Alpha và tiền mặt

Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang đã trở thành nét văn hóa độc đáo của cộng đồng vùng Bảy Núi ở huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, thu hút sự quan tâm của du khách và hoạt động du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đông đảo người dân đến cổ vũ

Chia sẻ về Hội đua bò năm nay, Hòa thượng Chau Sơn Hy, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tri Tôn, trụ trì chùa Sà Lôn cho biết: “Tổ chức Hội đua bò nhân dịp Lễ Sene Dolta tôi cảm thấy rất phấn khởi, bởi vì người dân nhộn nhịp đến xem, các đôi bò đến đua cũng rất nhiều…đó là điều phấn khởi. Quy mô tổ chức năm nay cũng lớn hơn mỗi năm, bởi vì mỗi năm mình lại rút kinh nghiệm để sắp xếp tốt hơn”.