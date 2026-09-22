Tượng Quan Vân Trường lớn nhất và cao nhất thế giới ở Trung Quốc

Tượng Quan Vân Trường cao 80m.

Quan Vũ hay Quan Công (tự Vân Trường), là vị tướng nổi tiếng thời Tam Quốc của Trung Quốc. Trong cuốn tiểu thuyết kinh điển “Tam Quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung, ông đã cùng Lưu Bị và Trương Phi kết nghĩa vườn đào. Ông cũng là người đứng đầu trong Ngũ hổ tướng và góp phần quan trọng giúp Lưu Bị lập nhà Thục Hán.

Quan Vũ (160-220), là người huyện Giải, quận Hà Đông (nay là Giải Châu, quận Diêm Hồ, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc). Tại đây, có một bức tượng mang tên Thánh tượng Quan Đế, đúc bằng đồng thau. Đây là bức tượng Quan Vũ cao nhất và lớn nhất thế giới hiện nay. Tượng có tổng chiều cao 80m, trong đó phần đế cao 19m tượng trưng cho 19 năm Quan Vũ sống tại quê nhà, phần thân cao 61m đại diện cho 61 năm cuộc đời ông đã anh dũng chiến đấu trên sa trường để bảo vệ nhà Thục Hán.

Bức tượng Quan Vũ này cao hơn tượng Nữ thần Tự do của Mỹ 15m, gần tương đương một tòa nhà 20 tầng, có tổng vốn đầu tư gần 200 triệu nhân dân tệ (gần 30 triệu USD theo tỷ giá hiện hành).

Bức tượng bắt đầu xây dựng từ năm 2007, sử dụng tới 500 tấn đồng, 2.000 tấn sắt và hơn 18.000 tấn bê tông, hoàn thành và mở cửa cho công chúng vào tháng 9/2010. Bức tượng tựa sơn hướng thủy, lưng tựa vào mộ tổ của gia tộc họ Quan, trong khi mặt hướng về từ đường của dòng họ. Ông được phong Đế vào thời nhà Minh, do vậy phần bệ của tượng có bức phù điêu 4 con Rồng hay còn gọi là Tứ Long bích.

Ông được tôn kính đặc biệt bởi phẩm chất trung nghĩa và được thờ phụng trong rất nhiều đền, miếu ở Trung Quốc cũng như các quốc gia có nhiều người Hoa trên thế giới.