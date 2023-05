Bản giao hưởng cuộc sống – Keanu, người hùng giữa đời thường

Hơn cả những bộ phim bi kịch

Có lẽ nhiều người trong chúng ta không còn xa lạ với vai diễn Neo của Keanu trong bộ phim Matrix (tựa tiếng Việt: Ma trận), bộ phim đã định nghĩa lại thể loại khoa học giả tưởng khi ra mắt vào năm 1999. Tên Keanu Reeves đã được vinh danh ở Đại lộ Danh vọng vào năm 2005.

Là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng anh lại sống rất kín tiếng. Anh ít khi nhận trả lời phỏng vấn và cũng không có tài khoản nào trên các mạng xã hội. Keanu chỉ trở thành chủ đề ở thế giới mạng vào năm 2010, khi phóng viên chụp được bức ảnh anh đang ngồi một mình ở ghế đá, tay cầm chiếc bánh sandwich với gương mặt buồn bã. Bức ảnh được đặt tên là “Sad Keanu” này đã kéo theo một trào lưu chế ảnh sôi động.

Thế nhưng, những người nghiêm túc hơn đã bắt đầu tìm hiểu câu chuyện về anh. Và khi tìm hiểu mọi chuyện, họ đã rất xúc động. Cuộc đời anh, hơn cả những bộ phim bi kịch, là sự nối tiếp của những nỗi đau và mất mát.

Keanu sinh ra trong một gia đình nghèo ở Lebanon. Cái tên “Keanu” của anh, giống như một dấu hiệu báo trước, có nghĩa là “làn gió lạnh thổi qua dãy núi”. Anh có một em gái và một em trai. Cha anh, vốn là một nhà địa chất, đã bỏ rơi cả gia đình khi Keanu mới lên 3. Sau đó ông ta chuyển sang buôn bán ma túy và vào tù ra khám nhiều lần. Keanu gặp ông lần cuối cùng vào năm anh 13 tuổi. Khi nói về mối quan hệ với cha, anh chia sẻ: “Câu chuyện giữa tôi và cha khá nặng nề. Tất cả chỉ toàn là nỗi đau đớn, mất mát và khổ sở”.

Mẹ anh sau đó đã kết hôn lần lượt với ba người đàn ông khác, nhưng cả ba cuộc hôn nhân đó đều nhanh chóng đi đến đổ vỡ. Lúc Keanu còn nhỏ, gia đình anh phải chuyển đi hết nơi này đến nơi khác, tùy vào nơi ở của người cha dượng kế tiếp của anh. Sau đó Keanu được ông bà nhận về nuôi dưỡng ở Yorkville. Gia đình đổ vỡ có lẽ chính là nguyên nhân khiến suốt thời gian học trung học, Keanu cực kỳ nhút nhát. Trong vòng 5 năm, anh học ở bốn trường trung học khác nhau trước khi bỏ học. Keanu nói rằng anh không hợp với trường học.

Mẹ anh vốn là một nhà thiết kế phục trang tại Hollywood nên Keanu có cơ hội được tham gia đóng phim từ rất sớm, khi mới 9 tuổi. Sau khi bỏ học, anh đến Los Angeles sinh sống và tham gia đóng quảng cáo (bao gồm một video quảng bá cho Coca-Cola), phim ngắn và các vai nhỏ trên truyền hình. Sự nghiệp của anh cất cánh vào năm 1986, với vai chính trong bộ phim truyền hình River’s Edge, một bộ phim kể về một nhóm thiếu niên sau khi một người trong nhóm này ra tay giết hại bạn gái của mình.

Ngoại hình ưa nhìn, gương mặt dễ mến và lối diễn không quá đặc biệt nhưng dễ lấy cảm tình người xem, Keanu nhanh chóng được xem như thần tượng mới của giới trẻ. Đến năm 1991, anh gặp gỡ người bạn thân River Phoenix tại trường quay bộ phim độc lập được đánh giá cao My Own Private Idaho. Ba năm sau đó, bộ phim Speed (tựa tiếng Việt: Tốc độ) đã đưa Keanu Reeves trở thành một ngôi sao thực thụ.

Thế nhưng bi kịch cuộc đời Keanu chỉ vừa mới bắt đầu, khi tất cả những người anh yêu thương đều lần lượt bị tước khỏi tay anh.

Đầu tiên là River Phoenix. Năm 1993, ngôi sao của bộ phim Stand by me đã qua đời vì sốc thuốc trên vỉa hè phía trước câu lạc bộ The Viper Room phía Tây Hollywood, khi mới 23 tuổi. Mối quan hệ của hai người vốn vô cùng khăng khít, River từng nói về Keanu: “Tôi quý anh ấy. Anh ấy giống như anh trai tôi vậy”.

Trong lễ tang của người bạn thân thiết, Keanu đã miêu tả cảm xúc của mình: “Tất cả những gì tôi có thể nói là chưa từng cảm thấy thế này trong đời. Tôi rất buồn, và thứ gì đó còn vượt trên cả nỗi buồn. Tôi không biết đó là gì, tôi chỉ biết nức nở hàng giờ liền…”. Về sau, khi nhắc về người bạn thân quá cố, anh có chia sẻ: “Anh ấy là một con người và một diễn viên kiệt xuất. Chúng tôi rất thân nhau, và tôi thấy nhớ anh ấy. Tôi vẫn luôn nghĩ về anh ấy”.

Mang theo vết thương lòng chưa bao giờ nguôi, Keanu dường như tìm được niềm an ủi khi gặp gỡ nữ diễn viên Jennifer Syme vào năm 1998. Họ yêu nhau say đắm, và Syme đã mang thai cô con gái đầu lòng của hai người một năm sau đó. Nhưng bi kịch vẫn không buông tha Keanu. Ở tháng thứ tám thai kỳ, Syme sinh non và đứa trẻ ra đi ngay sau khi sinh. Nỗi đau mất mát khiến nữ diễn viên lâm vào trầm cảm. Mười tám tháng sau, cô gặp tai nạn xe hơi và qua đời ở tuổi 28.

Nuốt nước mắt vào lòng, Keanu chôn cất người phụ nữ mình yêu thương cạnh con mình tại nghĩa trang Westwood Village ở Los Angeles. Từ sau đó anh tránh xa các mối quan hệ nam nữ cho đến tận bây giờ. Khi trả lời phỏng vấn tờ Parade Magazine vào năm 2006, anh nói: “Nỗi đau thay đổi hình dạng, nhưng không bao giờ thật sự biến mất. Người ta hay lầm tưởng rằng mình có thể đối phó với nỗi đau, rằng ‘Mọi chuyện đã qua rồi, giờ mình đã ổn hơn’. Họ đã lầm. Khi người chúng ta yêu thương rời xa ta, chúng ta mãi mãi còn lại một mình”.

Thế nhưng chuỗi bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Năm 1991, em gái anh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và Keanu đã cùng em chiến đấu với căn bệnh quái ác ấy suốt nhiều năm sau đó.

Tuy vậy, niềm cảm thương cho số phận của anh chỉ là một phần lý do khiến mọi người yêu mến và khâm phục Keanu. Khi có quá nhiều bất hạnh ập đến, thông thường người ta sẽ bắt đầu đổ lỗi hoặc chán ghét cuộc sống, chán ghét con người. Keanu thì hoàn toàn ngược lại. Anh chọn yêu thương họ.

“Tôi không muốn trốn chạy cuộc sống”

Dù Keanu kiếm được rất nhiều tiền nhưng tiền bạc hay danh vọng là những điều cuối cùng anh quan tâm đến. “Tiền bạc không có ý nghĩa gì với tôi. Tôi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi muốn tận hưởng cuộc sống thay vì lao đầu vào xây dựng tài khoản ngân hàng.” Anh sống giản dị, không đi xe riêng mà di chuyển bằng phương tiện công cộng, không mặc đồ hiệu hay ra vào những chỗ sang trọng. Vì có lịch quay ở khắp thế giới nên anh thường xuyên ở khách sạn thay vì ở nhà riêng. Thứ gắn bó với anh chỉ là một chiếc va-li với vài bộ quần áo đơn giản.

Nhưng anh cũng chính là người đã trích 75 triệu USD trong tổng số 110 triệu USD tiền cát-xê mình kiếm được từ ba phần phim Ma trận để trả cho các nhân viên phụ trách xử lý hiệu ứng đặc biệt trong đoàn làm phim, những người anh cảm thấy xứng đáng nhận được số tiền đó hơn mình. Thời mới vào nghề, lúc chuẩn bị quay bộ phim The Devil’s Advocate, Keanu đã nói với nhà sản xuất chuyển hàng triệu USD tiền cát-xê của mình sang cho diễn viên Al Pacino. Khi ấy, nam diễn viên Al Pacino gạo cội còn đắn đo chưa muốn ký hợp đồng với đoàn phim vì chưa hài lòng với số tiền thù lao nhận được.

Anh dành đa số thu nhập mình kiếm được để làm từ thiện. 70% tiền cát-xê từ các bộ phim sau này của Keanu đã được quyên cho các tổ chức điều trị bệnh bạch cầu, căn bệnh mà em gái anh mắc phải. Anh thành lập một quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ các bệnh nhân mắc ung thư, nhưng từ chối không ghi tên mình là thành viên sáng lập. Anh cũng thường xuyên giúp đỡ những người mình tình cờ gặp gỡ. Anh làm thế hoàn toàn là vì lòng tốt chứ không phải để đánh bóng tên tuổi bản thân.

Một tài khoản trên mạng xã hội Reddit từng chia sẻ một câu chuyện về Keanu: “Tôi có một người bạn làm công việc dựng bối cảnh phim. Anh ấy không phải người thiết kế mà chỉ là một nhân viên quèn phụ trách sắp xếp mọi thứ theo những gì được yêu cầu. Anh ấy làm việc trong đoàn phim Ma trận và khi Keanu nghe nói rằng gia đình bạn tôi đang gặp khó khăn, Keanu dùng 20.000 USD tiền túi tặng bạn tôi nhân dịp Giáng sinh. Anh ấy (Keanu) là người duy nhất trên trường quay hỏi tên tất cả mọi người, nhiệt tình chào hỏi và trò chuyện với các nhân viên đoàn phim, gồm các nhân viên dựng bối cảnh, như những người bạn ngang hàng, chứ không phải những người thấp kém hơn mình. Tôi chưa từng nghe ai nói điều gì không hay về Keanu cả, anh ấy dường như là người tử tế nhất ở Hollywood”.

Người ta cũng thường thấy Keanu ngồi trò chuyện với những người vô gia cư, cùng họ ăn sáng, chia sẻ một điếu thuốc, hay cười đùa với họ.

Năm 2014, Keanu lại có một bước tiến mới trong sự nghiệp, khi đạt được thành công lớn với bộ phim John Wick. Trong phim, anh vào vai một nhân vật có hoàn cảnh giống với bản thân ngoài đời – một người đàn ông mất đi tất cả, gồm cả người vợ anh yêu thương nhất và thậm chí cả chú chó mà cô để lại.

Trải qua nhiều nỗi đau và biến cố trong cuộc sống, Keanu vẫn giữ được tấm lòng tử tế và tình yêu thương con người. Bên cạnh đó, anh vẫn giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp. Keanu đã tham gia bốn bộ phim trong năm 2015 và tiếp tục bốn bộ phim khác trong năm 2016 – một khối lượng đáng nể. Lối sống và phong cách làm việc của anh đã truyền cảm hứng tốt đẹp đến với nhiều người.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi phóng viên hỏi rằng những mất mát đã thay đổi anh thế nào, Keanu trả lời: “Tôi không muốn trốn chạy cuộc sống, vì tôi nhận ra được vẻ đẹp của cuộc sống này”.

“Ta thích hơi ấm bởi ta đã biết thế nào là giá lạnh. Ta trân trọng ánh sáng bởi ta từng ở trong bóng tối. Tương tự như thế, ta cảm nhận được niềm vui bởi ta đã từng nếm trải đau khổ”- David L. Weatherford./.