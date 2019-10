Nobel văn học 2018 và 2019: Xướng tên Olga Tokarczuk và Peter Handke

Chiều 10/10, Hội đồng giải thưởng Nobel của Thụy Điển đã xướng tên nhà văn Olga Tokarczuk, người Ba Lan là chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn học 2018 và nhà văn Peter Handke người Áo là chủ nhân Nobel Văn học 2019. Như vậy giải Nobel Văn học năm nay chứng kiến động thái chưa từng xảy ra trong lịch sử là giải thưởng được trao cùng lúc cho hai tác giả, do giải Nobel Văn học 2018 chưa có chủ nhân.

Trong buổi lễ diễn ra tại Viện Karolinska ở thủ đô Thụy Điển, ông Mats Malm, thư ký thường trực Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tuyên bố: “Giải thưởng Nobel Văn học năm 2018 được trao cho tác giả người Ba Lan, Olga Tokarczuk vì trí tưởng tượng, và cùng với niềm đam mê kiến thức rộng lớn, đã thể hiện những hành trình vượt qua các ranh giới như một dạng thức của sự sống. Giải thưởng Nobel Văn học năm 2019 được trao cho tác giả người Áo Peter Handke vì một tác phẩm có ảnh hưởng cùng sự khéo léo về ngôn từ đã khám phá được ngoại vi và sự độc đáo của kinh nghiệm làm người”.

Hai tác gia Olga Tokarczuk và Peter Handke. (Ảnh: AP)

Nhà văn, nhà thơ Olga Tokarczuk sinh năm 1962 tại Ba Lan. Bà ra mắt văn đàn vào năm 1993 với tư cách tiểu thuyết gia qua tác phẩm Hành trình của Người Sách (The Journey of the Book-People). Tuy nhiên, bà chỉ đạt được đột phá thực sự với tiểu thuyết thứ ba, Thời nguyên thủy và những thời đại khác xuất bản năm 1996. Năm 2018, tác phẩm mang tên Những chuyến bay (Flights) của bà đã vượt qua 108 cuốn sách để giành giải Man Booker quốc tế.

Còn Peter Handke sinh năm 1942 tại Áo. Tiểu thuyết đầu tay của ông có tựa đề Những chiếc còi (Die Hornissen) và được xuất bản năm 1966. Sau hơn 50 năm, ông đã có rất nhiều tác phẩm ở các thể loại khác nhau và định hình được bản thân là một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất tại châu Âu sau Thế chiến thứ hai.

Hai người thắng cuộc năm nay, mỗi người sẽ nhận giải thưởng trị giá 900.000 USD.

Việc trao 2 giải Nobel Văn học là do Năm ngoái, Viện Hàn lâm Thụy Điển lao đao vì bê bối nội bộ khiến giải Nobel Văn học không được trao. Ông Jean-Claude Arnault, chồng của nữ nhà thơ Katarina Frostenson, thành viên Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển, bị tố cáo tấn công tình dục và bị giam 2 năm tù.

Tuy ông Jean-Claude Arnault không nằm trong Hội đồng nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với các thành viên trong Viện. Bê bối của hai vợ chồng Jean-Claude Arnault kéo theo hàng loạt thành viên khác của Hội đồng xin từ chức. Giải thưởng Nobel Văn học 2018 bị hoãn vì theo quy định cần ít nhất 12 thành viên tham gia bỏ phiếu các hoạt động quan trọng của viện.

Lễ trao các giải Nobel 2019 sẽ được tổ chức tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển vào ngày 10/12 để tưởng nhớ ngày mất của Nobel. Riêng giải Nobel Hòa bình sẽ do Na Uy trao tặng./.