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“Về miền ký ức chung”: Nơi tình bạn Việt-Nga-Belarus tỏa sáng giữa lòng Budapest

Thứ Sáu, 09:02, 30/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, tại Trung tâm Văn hóa Nga tại thủ đô Budapest, Hungary đã diễn ra Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Nga-Belarus với chủ đề “Về miền ký ức chung”. Sự kiện do Đại sứ quán ba nước phối hợp tổ chức.

Chương trình “Về miền ký ức chung” tại thủ đô Budapest có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái, Đại sứ Nga Evgeny Stanislavov, Đại sứ Belarus V.E. Ulakhovich tại Hungary; ông Thuróczy László và phu nhân - Tiến sĩ Phan Bích Thiện - những người đề xuất sáng kiến tổ chức cuộc gặp mặt, cùng đông đảo những người bạn Việt Nam, Nga, Belarus và Hungary nhằm mang đến một không gian gặp gỡ giàu cảm xúc, kết nối các thế hệ từng học tập, sinh sống và gắn bó, có chung tình yêu và ký ức với Liên Xô trước đây.

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Chương trình “Về miền ký ức chung” tại thủ đô Budapest có sự tham gia của đông đảo những người bạn Việt Nam, Nga, Belarus và Hungary có chung tình yêu và ký ức với Liên Xô trước đây.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái nhấn mạnh từ những năm 1950, nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đã có cơ hội học tập tại các trường đại học, viện nghiên cứu của Liên Xô và sau khi trở về, nhiều người đã trở thành những nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ và chuyên gia, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Đại sứ khẳng định các thế hệ cựu lưu học sinh tại Liên Xô luôn là cầu nối gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam với Nga, Belarus và các nước thuộc khối Xô Viết trước đây.

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Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái phát biểu tại sự kiện.

Vui mừng khi tham gia sự kiện, Đại sứ Nga tại Hungary Stanislavov đánh giá cao ý tưởng tổ chức cuộc gặp mặt này, đồng thời cho rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống Nga-Việt Nam được vun đắp, hình thành và phát triển ngày càng tốt đẹp dựa trên sự hiểu biết và hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực. Chính sách miễn thị thực một năm của Nga dành cho công dân Việt Nam sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.

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Đại sứ Nga tại Hungary Evgeny Stanislavov chia sẻ tại sự kiện.

Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, TS Phan Bích Thiện xúc động nhớ lại thời điểm cách đây tròn 40 năm, khi bà lần đầu bước chân vào giảng đường đại học ở thủ đô Moskva. Đối với những sinh viên Việt Nam khi ấy, sự đón tiếp nồng hậu và giúp đỡ tận tình của thầy cô, bạn bè Liên Xô là nguồn động viên lớn lao trong những năm tháng học tập xa quê hương. Những năm tháng ấy không chỉ giúp một thế hệ trưởng thành về kiến thức, mà còn góp phần hình thành nhân cách, tư duy và những giá trị sống nhân văn cao đẹp. Cuộc gặp mặt tại thủ đô Budapest lần này không chỉ là một buổi giao lưu thông thường mà còn là cuộc gặp gỡ của những người có chung ký ức tuổi trẻ, cùng tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó thân thiết giữa hai dân tộc.

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Tiến sĩ Phan Bích Thiện, người đề xuất sáng kiến tổ chức chương trình "Về miền ký ức chung" và là cựu lưu học sinh Việt Nam tại Liên Xô, phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, Đại sứ Belarus tại Hungary V.E.Ulakhovich cũng đánh giá cao ý tưởng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Nga-Belarus, đồng thời nhấn mạnh, ba quốc gia đã có nhiều thập kỷ hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Đại sứ cho biết thêm, hiện nay, các trường đại học Belarus đã ký kết hơn 40 thỏa thuận hợp tác với các cơ sở giáo dục Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, mối quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển dựa trên mục tiêu chung là phát huy tiềm năng con người, cùng sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

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Đại sứ Belarus tại Hungary V.E. Ulakhovich phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các vị đại biểu cũng được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và các món ăn truyền thống, qua đó gửi gắm tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp con người và sự trân trọng những giá trị văn hóa riêng của mỗi quốc gia. Trong bầu không khí ấm áp và gần gũi, Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Nga-Belarus không chỉ là dịp để kết nối các thế hệ từng học tập, sinh sống và gắn bó với Liên Xô trước đây, mà còn truyền tải thông điệp về sự thấu hiểu, lòng nhân ái và tình bạn chân thành như sợi dây thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.

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Các vị đại biểu và khách mời chương trình chụp ảnh lưu niệm
Hải Đăng, Như Hoa/VOV-Praha
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