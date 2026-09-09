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Tuần phim Việt Nam tại Moscow: Nhịp cầu văn hoá kết nối các thế hệ Việt - Nga

Thứ Tư, 06:20, 09/09/2026
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VOV.VN - Ngày 8/9, tại Moscow, tuần phim Việt Nam chính thức khai mạc. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tham dự tuần phim Việt Nam tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A. Gerasimov (VGIK) có Phu nhân Ngô Phương Ly, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Hiệu trưởng VGIK Vladimir Malyshev cùng đông đảo bạn bè Nga và Việt Nam.

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Khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Moscow

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đối với Việt Nam, VGIK là một địa chỉ có ý nghĩa đặc biệt. Cách đây 70 năm, nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim Việt Nam, từng học tập, nghiên cứu và trưởng thành tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Những kiến thức, kinh nghiệm và tình cảm mà các thế hệ sinh viên Việt Nam tiếp nhận tại VGIK đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, là nền tảng để nhiều nghệ sĩ thành danh và có những đóng góp quan trọng cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Thông qua Tuần phim, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới sinh viên VGIK và khán giả Nga những lát cắt đa dạng về đất nước, con người và đời sống Việt Nam, đồng thời chia sẻ những giá trị nhân văn mà điện ảnh Việt Nam hướng tới. Các tác phẩm được giới thiệu lần này cũng là những bộ phim của các nhà làm phim Việt Nam từng được VGIK đào tạo.

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Phu nhân Ngô Phương Ly là khách mời danh dự của sự kiện

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam bày tỏ tin tưởng, các thế hệ sinh viên VGIK hôm nay sẽ viết tiếp những câu chuyện mới của điện ảnh và văn hóa hai nước.

Về phần mình, ông Vladimir Malyshev, Hiệu trưởng VGIK nhấn mạnh, hợp tác giữa Bộ Văn hóa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa đang được triển khai tích cực, với nền tảng quan trọng là sự gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Ông Vladimir Malyshev đánh giá chuyến thăm VGIK cùng ngày trước đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tôn trọng đối với nhà trường, truyền thống và những giá trị mà VGIK vun đắp. Ông cho rằng điều này cũng đặt ra trách nhiệm để nhà trường tiếp tục gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp.

Nhân dịp này, Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức trao phần thưởng tặng các sinh viên xuất sắc, nhân kỷ niệm 70 năm ngày lớp sinh viên ngành mỹ thuật Việt Nam sang học tập tại Liên Xô.

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Phim Chuyện ông Gióng được trình chiếu tại sự kiện

Trong tuần phim Việt Nam, khán giả tại thủ đô Moscow được xem nhiều tác phẩm như: Mùi cỏ cháy, Chuyện ông Gióng, Mèo con, Chuyện những đôi giày, Xe đạp, Con sáo biết nói và Tọa độ chết. Đây là những tác phẩm thuộc nhiều thể loại, phản ánh những góc nhìn khác nhau về lịch sử, con người và đời sống Việt Nam.

Đáng chú ý, "Tọa độ chết" là tác phẩm hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Liên Xô, do đạo diễn Samvel Gasparov và Nguyễn Xuân Tân thực hiện. Đây là bộ phim hợp tác điện ảnh duy nhất cho đến nay giữa Việt Nam và Liên Xô.

Tuần phim cũng là dịp nhìn lại những dấu ấn tốt đẹp trong hợp tác điện ảnh Việt Nam - Nga, đồng thời mở ra cơ hội hình thành thêm nhiều ý tưởng, dự án và tác phẩm hợp tác, để điện ảnh tiếp tục trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ Việt Nam và Nga.

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Văn hóa là cầu nối tăng cường gắn kết Việt Nam - Hàn Quốc

VOV.VN - Phu nhân Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thanh Nga nhấn mạnh, văn hóa là cầu nối, chất xúc tác quan trọng góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa hai đất nước, hai dân tộc và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Hương Trà/VOV-Moscow
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