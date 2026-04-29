“Yêu nữ thích hàng hiệu 2” tái xuất, bùng nổ phản ứng đầu tiên từ khán giả

Sau gần hai thập kỷ vắng bóng, “The Devil Wears Prada 2” – hậu truyện của bộ phim thời trang kinh điển năm 2006 đã chính thức ghi nhận loạt phản ứng đầu tiên từ các suất chiếu thử toàn cầu, trước khi ra rạp ngày 1/5. Những tín hiệu ban đầu cho thấy tác phẩm đang nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện điện ảnh được quan tâm nhất năm, không chỉ vì tính hoài niệm mà còn bởi cách nó tái định nghĩa thế giới thời trang trong bối cảnh mới.

Theo ghi nhận từ các buổi chiếu sớm tại New York, London, Tokyo và nhiều trung tâm điện ảnh lớn, bộ phim tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự trở lại của dàn cast biểu tượng gồm Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci. Sự tái hợp này được xem là điểm tựa cảm xúc quan trọng, giúp khán giả lập tức kết nối lại với thế giới Runway từng làm nên dấu ấn văn hóa đại chúng đầu những năm 2000.

Phần lớn phản hồi ban đầu cho thấy “The Devil Wears Prada 2” không chỉ khai thác yếu tố hoài niệm, mà còn mở rộng câu chuyện sang bối cảnh ngành truyền thông thời trang trong kỷ nguyên số. Trong đó, Runway không còn giữ vị thế độc tôn như trước, mà phải đối mặt với sự dịch chuyển quyền lực giữa tạp chí, mạng xã hội và các thương hiệu xa xỉ. Đây chính là trục xung đột trung tâm, giúp bộ phim khoác lên một diện mạo hiện đại hơn so với phần phim gốc.

Điểm đáng chú ý là cách tác phẩm xử lý sự trở lại của các nhân vật quen thuộc. Miranda Priestly vẫn giữ nguyên khí chất quyền lực lạnh lùng, nhưng phải thích ứng với một hệ sinh thái truyền thông đã thay đổi sâu sắc. Andy Sachs xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, điềm tĩnh hơn sau hai thập kỷ, trong khi Emily Charlton – từ trợ lý sắc sảo năm nào nay trở thành một nhân vật có vị thế đáng kể trong ngành xa xỉ, trực tiếp tham gia vào cuộc cạnh tranh quyền lực mới.

Các phản ứng sớm cũng đánh giá cao việc bộ phim duy trì được tinh thần châm biếm và sắc sảo đặc trưng của phần đầu, đồng thời cập nhật lớp nội dung phù hợp với thời đại, nơi tham vọng, danh tiếng và quyền lực không còn bị giới hạn trong khuôn khổ truyền thống mà đã mở rộng sang không gian số.

Bên cạnh dàn diễn viên gốc, sự xuất hiện của những gương mặt mới như Kenneth Branagh, Justin Theroux cùng loạt cameo từ các nhân vật nổi bật trong giới điện ảnh và thời trang như Lady Gaga, Donatella Versace hay Ashley Graham cũng góp phần gia tăng sức hút cho tác phẩm, biến mỗi khung hình thành một “điểm chờ” thị giác được khán giả mong đợi.

Dù các bài phê bình chuyên sâu vẫn chưa được công bố, “The Devil Wears Prada 2” đang được xem là một trong những hậu truyện đáng chú ý nhất năm, khi vừa đánh thức ký ức của một thế hệ khán giả, vừa đặt ra câu hỏi mới về giá trị thành công và quyền lực trong thế giới hiện đại.