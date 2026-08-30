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“Yêu thương đong đầy” lan tỏa ký ức xanh tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Chủ Nhật, 17:59, 30/08/2026
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VOV.VN - Sáng 30/8, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, lễ trao giải cuộc thi viết “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy”. Từ những trang viết đầy cảm xúc đến các chương trình vui chơi, tương tác với động vật, Thảo Cầm Viên Sài Gòn mang đến không gian lễ hội xanh, gần gũi cho du khách dịp 2/9.

Sáng 30/8, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, lễ trao giải cuộc thi viết “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy” diễn ra trong không khí rộn ràng của Ngày hội Yêu thương đong đầy, đồng thời mở màn chuỗi hoạt động phục vụ du khách dịp Quốc khánh 2/9. Chương trình tôn vinh những bài viết giàu cảm xúc về không gian xanh thân thuộc của thành phố, đồng thời mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giáo dục thiên nhiên cho gia đình, trẻ em.

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Trao thưởng cho tác giả đạt giải Đặc biệt

Cuộc thi được phát động từ tháng 6/2026, thu hút khoảng 1.200 bài viết gửi về dự thi; 108 bài viết tiêu biểu được chọn vào vòng 2. Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm gửi về đa dạng nội dung, phong phú cách thể hiện. Nhiều bài viết được đầu tư chỉn chu, thể hiện tình cảm chân thành với Thảo Cầm Viên Sài Gòn, từ ký ức tuổi thơ dưới tán cây xanh đến suy ngẫm về bảo tồn thiên nhiên, giáo dục cộng đồng và gìn giữ ký ức đô thị.

Ở Bảng A, giải Đặc biệt thuộc về Hồ Bảo Trân với tác phẩm “Những chiếc thẻ khen thưởng đặc biệt”; giải Nhất được trao cho Nguyễn Gia Bảo với “Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Giữ lại điều thành phố bỏ quên”. Các giải Nhì, Ba và Khuyến khích ghi nhận nhiều gương mặt nhỏ tuổi có bài viết hồn nhiên, thể hiện tình yêu thiên nhiên và sự gắn bó với Thảo Cầm Viên.

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Giải nhất tập thể Cuộc thi viết "Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy"

Ở Bảng B, giải Đặc biệt được trao cho Bùi Anh Tâm với tác phẩm “Thảo Cầm Viên - Nơi ký ức vẫn xanh”; giải Nhất thuộc về Phạm Thị Ngọc Hà với “Dưới tán cây năm ấy”. Ban Tổ chức còn trao các giải Nhì, Ba, Khuyến khích, giải Ấn tượng và giải tập thể cho các đơn vị có nhiều đóng góp. Tất cả thí sinh có bài dự thi được mời tham dự ngày hội, nhận quà lưu niệm; thư mời được sử dụng thay vé vào cổng.

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Những bài viết đạt giải được trưng bày tại Ngày hội, lan tỏa tình yêu thiên nhiên và ký ức xanh về Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Cùng với lễ trao giải, Ngày hội Yêu thương đong đầy có các tiết mục văn nghệ, xiếc - ảo thuật, giao lưu cùng các bé động vật, tương tác với khán giả và trình chiếu những bài viết tiêu biểu. Đây là dịp để tác giả, khách mời và du khách cùng chia sẻ cảm xúc dành cho nơi lưu giữ nhiều ký ức xanh giữa lòng đô thị.

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Hoạt động giao lưu cùng động vật mang đến cho du khách, đặc biệt là trẻ em, những trải nghiệm gần gũi và sinh động về thế giới tự nhiên

Song song đó, từ ngày 29/8 đến 2/9/2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9, tạo thêm nhiều lựa chọn vui chơi và trải nghiệm cho du khách.

Trong kỳ nghỉ, sân khấu Thảo Cầm Viên Sài Gòn phục vụ chương trình ca nhạc “Giai điệu Tổ quốc - Chào mừng Quốc khánh 2/9”. Hoạt động biểu diễn mascot vui hội với các nhân vật động vật quen thuộc như Capybara, Hà mã, Cọp và Voi, mang đến không khí vui tươi cho các gia đình, em nhỏ.

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Các em nhỏ hào hứng giao lưu cùng động vật trong chương trình trải nghiệm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn dịp Quốc khánh 2/9

Tại Vườn sách, hoạt động tái chế “Chung tay vì môi trường xanh” hướng dẫn trẻ em tận dụng vật liệu đã qua sử dụng để tạo thành sản phẩm đơn giản. Qua đó, giúp các em hiểu hơn về tái sử dụng, hạn chế rác thải và bảo vệ môi trường.

Du khách cũng có thể theo dõi biểu diễn tập tính của Voi, Hà mã, Công, Hổ; tham gia hoạt động tương tác, cho ăn và quan sát một số loài động vật. Riêng “Kéo co với hổ” diễn ra trong ngày 30/8 và 2/9 dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên môn.

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Đoàn tàu xe lửa chở du khách đi qua những tán cây xanh trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn, giữa không gian được trang trí cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9

Một hoạt động được nhiều gia đình chờ đợi là “Nhân viên vườn thú kể chuyện”, nơi du khách nghe những câu chuyện gần gũi về các cá thể động vật từ nhân viên chăm sóc. Show diễu hành ZooBiz - Cùng nhau dạo hội diễn ra từ nay đến 2/9, với sự tham gia của nhiều loài vật thân thiện.

Nhiều điểm check-in được bố trí trong khuôn viên, kết hợp màu sắc Tổ quốc, thiên nhiên và ký ức tuổi thơ. Các không gian như mô hình chữ V bằng hoa tươi, giàn dây leo với cờ Tổ quốc, Vườn sách với bản đồ Việt Nam bằng nón lá hay Tạp hóa tuổi thơ hứa hẹn trở thành những góc chụp ảnh sinh động trong kỳ nghỉ lễ.

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“Nghe lá hoa kể chuyện” - Khoảng lặng xanh giữa nhịp sống đô thị

VOV.VN - Triển lãm Kiểng lá năm 2026 với chủ đề “Nghe lá hoa kể chuyện” đang diễn ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ ngày 10 đến 18/01/2026. Đây là một điểm nhấn mới trong chuỗi hoạt động chào đón Tết cổ truyền, thông qua việc giới thiệu các dòng kiểng lá, cây cảnh cùng những tác phẩm nghệ thuật sân vườn độc đáo.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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