“Đừng nhân danh có trách nhiệm để theo gió bẻ măng”

Với thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao, vụ việc 39 thi thể được phát hiện trong xe container ở nước Anh đang được Chính phủ và các bộ ngành chức năng tích cực phối hợp với nước sở tại và địa phương giải quyết hậu quả.

Trong lúc sự việc đau lòng này rất cần được sẻ chia và rộng hơn nữa là cảnh báo, lên án hành vi buôn bán người để người dân đề phòng, cảnh giác, thì đã có không ít người lại “bày tỏ trách nhiệm” bằng những lời lẽ hằn học, ác ý, phê phán những người xấu số rồi lại đổ lỗi cho chính quyền.

Thái độ như vậy dù vô tình hay hữu ý đều không phù hợp với văn hóa Việt Nam, xuyên tạc sự thật nhằm chia rẽ chính quyền với nhân dân.

Anh vẫn đang tiếp tục nhận dạng các nạn nhân vụ 39 thi thể trong container. Ảnh: Reuters

Ngay khi có thông tin ban đầu về vụ việc, đã có hàng triệu tin tức, hình ảnh, dòng trạng thái, bình luận...trên báo chí và mạng xã hội. Trong đó, phần lớn thể hiện sự xót xa, chia sẻ; những bài viết về thực chất cuộc sống của người lao động xa xứ; những kinh nghiệm rút ra trên con đường mưu sinh lập nghiệp và công tác quản lý; những dòng trạng thái bày tỏ cảm xúc mong muốn nhanh chóng đưa người đã khuất về với gia đình, người thân...



Trong lúc Chính phủ, các bộ ngành chức năng đang tích cực phối hợp cùng nước sở tại giải quyết vụ việc; trong lúc nhiều gia đình đang hoang mang, đau đáu ngóng chờ tin tức về con em mình, thì không ít người lại bày tỏ thái độ lạc lõng, đi ngược lại dòng cảm xúc và thông tin chung. Họ liên tục bình luận theo hướng cực đoan, chê trách đời sống kinh tế xã hội cả nước, cố tình tạo ra sự nghi kỵ, rồi cuối cùng đổ hoàn toàn trách nhiệm cho chính quyền và chế độ đã gây ra hậu quả đau lòng này.

Thật nực cười và vô căn cứ khi xuất hiện không ít lời lẽ cho rằng, người dân phải đi nước ngoài kiếm việc làm là “do nghèo đói, do chính quyền không quan tâm, do đất nước lạc hậu không có cơ hội cho công dân của mình kiếm kế sinh nhai”. Thậm chí họ còn suy diễn, lấy thông tin trong quá khứ xuyên tạc hiện tại; dùng tư liệu và hình ảnh ở nước ngoài so sánh với nước ta, rồi chê trách tất cả những nỗ lực hợp tác giải quyết vụ việc của Chính phủ và các bộ, ngành chức năng.

Thâm hiểm hơn, họ còn nhắc lại sự cố môi trường Formusa để gán ghép, liên tưởng một cách ác ý theo kiểu “vơ đũa cả nắm”, rồi phủ nhận sạch trơn những nỗ lực của Nhà nước đã đưa hàng vạn người đi xuất khẩu lao động hợp pháp, góp phần cải thiện, nâng cao cuộc sống của họ. Lời lẽ chê bai, núp bóng danh nghĩa “có trách nhiệm” như vậy, không chỉ làm đau thêm nỗi đau của gia đình các nạn nhân, không phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam, mà còn lợi dụng “mượn gió bẻ măng” để làm méo mó tình hình đất nước.

Đâu chỉ có vụ việc đau lòng này, những đối tượng xấu sẵn sàng tung tin, đổ lỗi cho chính quyền, cho chế độ bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ, dù đúng hay sai. Họ tự cho mình là “người có trách nhiệm với đất nước”, thậm chí còn nhân danh “người yêu nước”, nhưng lại nói sai sự thật, khoét sâu những khuyết điểm, yếu kém; phủ nhận sạch trơn những thành tựu đạt được, muốn làm đảo lộn cuộc sống bình yên của nhân dân với thái độ “đúng cũng chê, sai cũng chê; Không làm cũng chửi, làm cũng “ném đá”; Làm đúng thì xuyên tạc, nghi ngờ, làm sai thì thổi phồng, bôi nhọ; Bất cứ sự việc tiêu cực nào xảy ra, dù lớn hay nhỏ cũng đổ lỗi cho chế độ, hòng tạo ra hình ảnh một xã hội với nhiều gam màu u ám.

Người dân không còn xa lạ với quy luật: trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc, chúng sẽ liên tục đưa thông tin bằng những tài liệu giả mạo, hình ảnh cắt ghép để “lái” dư luận theo hướng có lợi cho các đối tượng hoặc nhóm đối tượng mang ý đồ chống phá.