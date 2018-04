Thuốc ung thư từ bột tre: Chặn ngay những bàn tay ma reo rắc cái chết

Sự thật kinh hoàng từ việc chế hàng tấn thuốc chữa ung thư từ bột than tre của Công ty Vinaca ở Hải Phòng khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Việc trục lợi trên nỗi đau thể xác và tinh thần của những bệnh nhân ung thư là một hành vi táng tận lương tâm, tột đỉnh của sự nhẫn tâm. Các ngành chức năng cần vào cuộc thật quyết liệt để không bao giờ còn những sự việc tương tự xảy ra.

Bột than tre được "phù phép" thành thuốc hỗ trợ điều trị ung thư. Ảnh: Infonet

Hãy mường tượng lại cảnh: tại thời điểm đoàn thanh tra của Sở Y tế Hải Phòng kiểm tra đột xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng An Phong (trụ sở tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc, các công nhân của công ty này đang nghiền thủ công than tre nứa, gỗ thành bột. Loại bột mịn này sau đó được "phù phép" thành thuốc hỗ trợ điều trị ung thư bằng cách tán mịn, nhồi vào ruột con nhộng dạng viên nang, đóng gói để bán ra thị trường khắp trong Nam, ngoài Bắc. Thản nhiên và lạnh lùng như thế. Công ty này đã được Sở Y tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận cho 6 sản phẩm hóa mỹ phẩm, phân phối rộng rãi tại nhiều địa phương trong cả nước với giá thành sản phẩm lên đến hàng triệu đồng…

Trong khi công ty đang làm giàu từ hành vi táng tận lương tâm như thế, thì những bệnh nhân ung thư lại đang ngày đêm vật vã với nỗi đau dày xé. Bản thân họ và gia đình đã mỏi mệt, kiệt quệ, đã "sức cùng lực kiệt". Nhiều gia đình đã bán hết những tài sản có thể bán được để lấy tiền mua thuốc chữa bệnh. Tia hy vọng chưa tắt, "có bệnh thì vái tứ phương", gặp được thuốc nghe nói có thể chữa bệnh, nhiều người đã tin mà dùng. Kết quả là họ đã uống vào thứ bột than tre. Bệnh chắc chắn không thuyên giảm, mà ngược lại có thể làm cho họ đến với cái chết nhanh hơn.

Ngẫm về hai cảnh trái ngược ấy, những người có lương tâm không ai không đau đớn, phẫn nộ và đòi phải có sự công bằng. Công chúng đòi hỏi phải có một bản án thật nghiêm khắc cho kẻ "mặt người dạ thú" với những hành động "giết người không dao" này. Việc thu hồi giấy chứng nhận công bố 6 sản phẩm đã cấp, đồng thời thu hồi hơn một tấn nguyên liệu cùng sản phẩm thành phẩm và các trang thiết bị sản xuất và xử phạt công ty Vinaca 44 triệu đồng... chưa thực sự thỏa đáng. Dư luận đặt câu hỏi: Trách nhiệm của các ngành chức năng ở đâu khi để công ty này xin cấp phép là mỹ phẩm nhưng tên sản phẩm cũng như thành phần, công dụng khiến người tiêu dùng nhầm tưởng là thuốc, hoặc thực phẩm chức năng.

Không chỉ có sự việc kinh hoàng ở Công ty Vinaca, rất đáng báo động khi liên tục thời gian gần đây xảy ra không ít những vụ việc đáng lo ngại liên quan đến thuốc, thực phẩm chức năng. Cách đó vài ngày, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố cảnh báo phát hiện thuốc Zinnat 500 mg Film Tablet giả. Đầu năm nay, xuất hiện thuốc Lincomycin 500mg giả lưu hành trên thị trường. Cũng tuần này, đoàn liên ngành quận Hoàng Mai - Hà Nội đã kiểm tra và thu giữ một lượng lớn sản phẩm đông dược không rõ nguồn gốc, do Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1990 (Hải Hậu, Nam Định) làm chủ hàng không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Phạm Văn Hiệp khai nhận đã mua số đông dược trên từ Thành phố Hồ Chí Minh sau đó đưa lên Facebook để bán cho người tiêu dùng kiếm lời. Tổng số khoảng hơn 1.560 sản phẩm các loại, giá trị hơn 325 triệu đồng, bao gồm siro ăn ngon cho trẻ em, tinh dầu gấc, thuốc giảm mỡ bụng... Tháng trước, tại Cần Thơ, phát hiện hơn 300.000 viên "thần dược" trị tiểu đường không rõ nguồn gốc...

Thuốc và thực phẩm chức năng được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: Giaoduc.net

Khi mà các loại thuốc, thực phẩm chức năng... được quảng cáo rầm rộ trên khắp các trang mạng, trên từng trang thông tin cá nhân, mà không bị kiểm soát, thì những hậu quả đáng buồn về việc sử dụng thuốc chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Trước thực tế trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu quan điểm của Chính phủ là: tất cả các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm giả liên quan đều cần phải lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Vì lòng tham vô đáy, những kẻ hám lợi sẽ không dừng những việc làm táng tận lương tâm. Chính vì thế, các sở y tế cần tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc nhập khẩu, sản xuất, mua bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không được phép lưu hành và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cần xử thật nghiêm để chặn những bàn tay ma chuyên đi gieo rắc cái chết. Mỗi người dân hãy thận trọng với việc sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng. Đừng vội nghe những lời đường mật, để rồi rước họa vào thân./.

