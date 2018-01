13 bị cáo cùng ông Đinh La Thăng “cố ý làm trái” ở PVC là những ai?

Hôm nay (8/1), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng (ảnh) nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Ông Thăng có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban Quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng 6.607.500 USD, hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. (Ảnh: Hà Khánh) Trong tổng số 22 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 13 bị can bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 165, khoản 3 - BLHS năm 1999. Trong ảnh, ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN giai đoạn 2011-2014, nhân vật thứ 2 trong danh sách, sau ông Thăng. Ông Thực được xác định, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đã thực hiện chỉ đạo của ông Đinh La Thăng, yêu cầu Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng giám đốc PVN, thúc ép PVPower ký hợp đồng số 33 với PVC trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền gần 120 tỉ đồng. (Ảnh PVE.VN) Tiếp đến là ông Nguyễn Quốc Khánh - nguyên Phó TGĐ PVN phải chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu EPC Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: PVN) Trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị can Nguyễn Xuân Sơn biết rõ hợp đồng số 33 được ký trái quy định nhưng vẫn chỉ đạo Ban quản lý dự án (QLDA) tạm ứng 6.607.500 USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để các bị can tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán PVN). Ông Quỳnh là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án PVN “mất trắng” 800 tỷ đồng đầu tư tại OceanBank cũng trong giai đoạn 2010 – 2013. Ông Lê Đình Mậu (nguyên Phó Trưởng Ban Kế toán và Kiểm toán PVN). Ông Mậu được xác định là đã soạn thảo, ký "nháy" trên công văn trình Nguyễn Xuân Sơn, Phó tổng giám đốc PVN, yêu cầu ban quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 tạm ứng cho PVC hơn 800 tỉ đồng. Ông Mậu cũng đã nhiều lần ký ủy nhiệm chi để rút số tiền này. Ông Mậu là người thay vị trí kế toán trưởng của Ninh Văn Quỳnh sau khi ông này lên giữ chức Phó TGĐ PVN. (Ảnh: PVN) Cùng với ông Mậu, ông Nguyễn Ngọc Quý (ngoài cùng bên phải), nguyên Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam, đã ký quyết định về việc chuyển tiền góp vốn PVC-Mekong và quyết định góp vốn mua 5 triệu cổ phần tại PVC-Land với trị giá 50 tỉ đồng; ký quyết định hỗ trợ cho Công ty CP Địa ốc dầu khí vay 30 tỉ đồng; ký đồng ý tại các phiếu lấy ý kiến về việc PVC đầu tư góp vốn vào 5 công ty con vay với số tiền lên đến 267 tỉ đồng. Vũ Hồng Chương (thứ 2 từ trái qua), nguyên Trưởng Ban quản lý (BQL) dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2) đã ký duyệt tạm ứng cho PVC hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỉ đồng; thực hiện yêu cầu của Nguyễn Xuân Sơn, đã làm tờ trình xin cấp vốn tạm ứng cho ban quản lý dự án NĐTB 2 gần 150 tỉ đồng và 9,55 triệu USD. Trần Văn Nguyên (thứ 2 từ phải qua, Kế toán trưởng Ban quản lý dự án) đã ký các ủy nhiệm chi của ban quản lý dự án NĐTB 2 tạm ứng cho PVC hơn 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỉ đồng. Liên quan đến vụ án gây thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng tại PVC, còn có Nguyễn Mạnh Tiến (Phó Tổng giám đốc PVC), Trương Quốc Dũng (Phó Tổng giám đốc PVC) và Phạm Tiến Đạt (nguyên Kế toán trưởng PVC). Trong vụ án này, riêng hai bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ PVC và Vũ Đức Thuận (nguyên TGĐ PVC) bị truy tố về cả 2 tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội Tham ô tài sản. Bị can Trịnh Xuân Thanh, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và hơn 1.312 tỷ đồng; chỉ đạo việc sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích đi trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng, đầu tư góp vốn vào các đơn vị, dự án khác của PVC... gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số hơn 119 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Nhân dân) Bị can Vũ Đức Thuận trong quá trình thực hiện dự án, là người ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và 1.132 tỷ đồng trái quy định và tham gia việc quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ trong số tiền tạm ứng này sai mục đích không đưa vào dự án... (Ảnh: Công an Nhân dân)

