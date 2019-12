An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử vụ sát hại nữ sinh giao gà

8h sáng 26/12, phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án sát hại nữ sinh giao gà được tiến hành tại Sân vận động tỉnh Điện Biên. Từ sáng sớm, an ninh đã được thắt chặt.

8h sáng 26/12, phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án sát hại nữ sinh giao gà được tiến hành tại Sân vận động tỉnh Điện Biên. Từ sáng sớm, an ninh đã được thắt chặt.

Công an tỉnh Điện Biên đã huy động cả chó nghiệp vụ để rà soát lại toàn bộ khu vực diễn ra phiên tòa. Tất cả các cổng ra vào của Sân vận động thành phố Điện Biên Phủ đều có nhiều cảnh sát tham gia bảo vệ, kiểm soát.

