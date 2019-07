Bộ Công an thông tin chính thức vụ triệt phá sòng bạc Our City tại Hải Phòng

Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng triệt phá thành công nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hải Phòng.



Bước đầu xác định tại một khu đô thị mới của thành phố Hải Phòng, ổ nhóm đối tượng gồm hơn 380 người Trung Quốc đã tham gia tổ chức điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…

Hiện trường vụ án và một số tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)

Sơ bộ bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam). Cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.



Thủ đoạn phạm tội của số đối tượng người Trung Quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài.

Đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là vụ án với số lượng đối tượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc, cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay đã được đấu tranh triệt phá tại Việt Nam.



Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng…/.