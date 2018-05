Chiếc quần và điện thoại ở hiện trường “tố” hung thủ vụ thảm án ở Cao Bằng

Tối 7/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Lý Đình Khánh (31 tuổi, ở huyện Thạch An) để làm rõ vụ trọng án khiến 4 người tử vong. (ảnh: Ảnh: Google Maps). Đại tá Nguyễn Viết Huấn - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết trên Kênh 14, qua xác minh ban đầu, đối tượng gây án là Lý Đình Khánh (ở khu dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng). Nghi phạm đã có gia đình và 2 con. Trong ảnh: Nghi can Khánh (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Khánh là người dân tộc Dao, từng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Khánh mãn hạn tù năm 2014. (ảnh: Công an nhân dân) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 2 giờ truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Lý Đình Khánh. Trong ảnh: Căn nhà nằm trên trục đường đến Quốc lộ 3.(ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Đại tá Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng) cho biết trên Dân Việt, nghi phạm Khánh ra tay rất dã man, không có tính người. Quá trình gây án, Khánh còn để rơi quần và điện thoại ở hiện trường. Khi bị bắt, người và áo nghi phạm vẫn còn dính đầy máu. Trong ảnh: Ngôi nhà chị Triệu Thị Coi (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Tại cơ quan điều tra, Lý Đình Khánh khai nhận, chiều 6/5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Phương làm nhà, sau khi ăn cơm tối về, Khánh đi xe máy qua nhà chị Phương thì dừng lại vào nhà trêu ghẹo chị Phương nhưng bị chị Phương chống trả và chạy thoát ra ngoài. (ảnh: Công an nhân dân) Sau đó, hung thủ xuống bếp lấy dao rồi chạy đuổi theo chị Phương, lúc này đã chạy đến nhà em dâu là Triệu Thị Coi để cầu cứu. Tại đây, đối tượng Khánh đã chém chết chị Phương, còn chị Coi chạy thoát được ra ngoài. (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Không dừng lại ở đó, Khánh tiếp tục quay lại nhà chị Coi, chém chết 2 người con của chị Coi là cháu Triệu Văn Tiến (sinh năm 2012) và cháu Triệu Nhật Uyên (sinh năm 2016) và chém bà Lý Thị Dân (sinh năm 1932) bị thương nặng và bị tử vong trên đường đi cấp cứu. (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Gây án xong Khánh quay lại nhà Phương để tìm hai con của Phương là cháu Triệu Thị Kim Ngân, sinh năm 2008 và Triệu Thị Kim Nga, sinh năm 2013 để giết nhằm bịt đầu mối, nhưng hai cháu đã kịp trốn thoát. (ảnh: zing.vn) Tên Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của Chị Phương rồi bỏ trốn. Trong ảnh: Người dân bàng hoàng trước vụ thảm án khiến 4 người thiệt mạng. (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Cũng theo kết quả đấu tranh khai thác ban đầu, nguyên nhân của vụ việc được cho là do Khánh muốn cưỡng hiếp chị Phương nhưng bị chống cự nên Khánh đã ra tay sát hại chị Phương và 3 người nhà của chị. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án và trao tiền hỗ trợ hậu sự cho những người thiệt mạng.(ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra (PC45) Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, làm rõ. (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên)./.

Tối 7/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Lý Đình Khánh (31 tuổi, ở huyện Thạch An) để làm rõ vụ trọng án khiến 4 người tử vong. (ảnh: Ảnh: Google Maps). Đại tá Nguyễn Viết Huấn - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết trên Kênh 14, qua xác minh ban đầu, đối tượng gây án là Lý Đình Khánh (ở khu dân cư Kéo Chả, xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, Cao Bằng). Nghi phạm đã có gia đình và 2 con. Trong ảnh: Nghi can Khánh (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Khánh là người dân tộc Dao, từng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Khánh mãn hạn tù năm 2014. (ảnh: Công an nhân dân) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 2 giờ truy tìm , lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Lý Đình Khánh. Trong ảnh: Căn nhà nằm trên trục đường đến Quốc lộ 3.(ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Đại tá Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng) cho biết trên Dân Việt, nghi phạm Khánh ra tay rất dã man, không có tính người . Quá trình gây án, Khánh còn để rơi quần và điện thoại ở hiện trường. Khi bị bắt, người và áo nghi phạm vẫn còn dính đầy máu. Trong ảnh: Ngôi nhà chị Triệu Thị Coi (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Tại cơ quan điều tra, Lý Đình Khánh khai nhận, chiều 6/5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Phương làm nhà, sau khi ăn cơm tối về, Khánh đi xe máy qua nhà chị Phương thì dừng lại vào nhà trêu ghẹo chị Phương nhưng bị chị Phương chống trả và chạy thoát ra ngoài. (ảnh: Công an nhân dân) Sau đó, hung thủ xuống bếp lấy dao rồi chạy đuổi theo chị Phương, lúc này đã chạy đến nhà em dâu là Triệu Thị Coi để cầu cứu. Tại đây, đối tượng Khánh đã chém chết chị Phương, còn chị Coi chạy thoát được ra ngoài. (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Không dừng lại ở đó, Khánh tiếp tục quay lại nhà chị Coi, chém chết 2 người con của chị Coi là cháu Triệu Văn Tiến (sinh năm 2012) và cháu Triệu Nhật Uyên (sinh năm 2016) và chém bà Lý Thị Dân (sinh năm 1932) bị thương nặng và b ị tử vong trên đường đi cấp cứu. (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Gây án xong Khánh quay lại nhà Phương để tìm hai con của Phương là cháu Triệu Thị Kim Ngân, sinh năm 2008 và Triệu Thị Kim Nga, sinh năm 2013 để giết nhằm bịt đầu mối, nhưng hai cháu đã kịp trốn thoát. (ảnh: zing.vn) Tên Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của Chị Phương rồi bỏ trốn. Trong ảnh: Người dân bàng hoàng trước vụ thảm án khiến 4 người thiệt mạng. (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Cũng theo kết quả đấu tranh khai thác ban đầu, nguyên nhân của vụ việc được cho là do Khánh muốn cưỡng hiếp chị Phương nhưng bị chống cự nên Khánh đã ra tay sát hại chị Phương và 3 người nhà của chị. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án và trao tiền hỗ trợ hậu sự cho những người thiệt mạng.(ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên) Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra (PC45) Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, làm rõ. (ảnh: Tiến Cường- Thanh Duyên)./.