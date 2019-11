Đường dây mua bán 500 bánh heroin: Dùng xe chở gia súc để giấu ma túy

Vận chuyển 476 bánh heroin, thu lời 3,5 tỷ đồng



Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 12 bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia do Trần Văn Bằng (trú ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nông Văn Khởi (trú tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) cầm đầu về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trần Văn Thành và 288 bánh heroin tang vật. (Ảnh Công an cung cấp)

Theo cáo trạng, khoảng 22h35, ngày 23/2/2018, tại địa phận xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang Trần Văn Bằng đang tàng trữ trái phép 1,1gram heroin và 14,0 gram methamphetamine cất giấu dưới tấm lót sàn xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger BKS 29C-85261 do chính Bằng điều khiển.

Trần Văn Bằng khai nhận, số chất ma túy trên do Sồng A Pủa SN 1966, trú tại bản Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho để sử dụng trong những lần Bằng mua heroin của Pủa.

Tại thời điểm bị bắt, Trần Văn Bằng còn khai nhận Trần Văn Thành, SN 1988 (là em con chú của Bằng) đang điều khiển xe ô tô BKS: 88A-109... vận chuyển 288 bánh heroine đi phía sau xe ô tô của Bằng từ Vĩnh Phúc lên Cao Bằng để bán cho Nông Tài Kinh và Nông Văn Khởi.

Từ lời khai của Bằng, cơ quan CSĐT bắt giữ Trần Văn Thành khi đối tượng này đang quay đầu xe ô tô đi về hướng Bắc Kạn, cách tổ công tác khoảng 1km để vứt bỏ toàn bộ số heroin xuống đường khi phát hiện Bằng bị bắt. Tại thời điểm này, tổ công tác đã thu giữ được 3 túi du lịch và 1 bao tải dứa màu vàng chứa 288 bánh heroin.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam 12 đối tượng gồm Trần Văn Bằng, Trần Văn Thành, Phan Văn Hiển, Nông Tài Kinh, Phương Thị Ly, Nguyễn Văn Quyến, Trần Văn Thu, Nông Tài Tưởng, Phương Ích Đậu, Nông Văn Khởi, Triệu Văn Tình và Đàm Trọng Duy. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can thu giữ nhiều loại ma túy, súng, đạn quân dụng và làm rõ, ngoài lần mua bán trái phép 288 bánh heroin nói trên, các bị can còn thực hiện nhiều lần phạm tội khác.

Trong đó, Trần Văn Bằng là người giữ vai trò chính, thực hiện trót lọt 5 hành vi phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy” với tổng số 476 bánh heroin, 100 viên ma túy tổng hợp,… thu lợi bất chính 3,4 tỷ đồng.

Trần Văn Thành (em họ Bằng)- là người giúp sức cho Bằng thực hiện 4 hành vi phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" với tổng số 476 bánh, trong đó, có hai hành vi mua bán trái phép tổng số 113 bánh...

Nông Văn Khởi là người trực tiếp mua heroin của Trần Văn bằng, thực hiện 3 hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” với tổng số 336 bánh heroin thu lời bất chính gần 5,7 tỷ đồng.

Nông Tài Kinh là người trực tiếp mua heroin của Trần Văn Bằng, thực hiện 2 hành vi phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy” với tổng số 136 bánh heroin, thu lời bất chính 590 triệu đồng…

7 con bò che giấu thành công 72 bánh heroin

Phi vụ đầu tiên diễn ra vào khoảng tháng 11/2017. Do cần mua heroin để bán, Bằng liên hệ với Nguyễn Văn Quyến (SN 1980, ở Thái Nguyên) để hỏi mối hàng. Sau đó, Bằng được bạn gái của Quyến là Phương Thị Ly (SN 1997, ở Cao Bằng) dẫn đi gặp Sồng A Pủa (SN 1966, ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) để mua Heroin và Bằng hứa sẽ trả cho Ly tiền công môi giới 10 triệu đồng/bánh heroin. Được Ly và Quyến “bảo lãnh” nên Pủa đồng ý bán heroin cho Bằng với điều kiện Bằng phải đặt cọc trước 2 tỷ đồng và phương thức vận chuyển bằng cách dùng xe ô tô tải chở trâu, bò để che giấu các bao tải, ba lô đựng các bánh heroine.

Sau khi thoả thuận, Trần Văn Bằng và Trần Văn Thành (SN 1988, em họ Bằng) quay về Hà Nội mua một ô tô tải loại 3,5 tấn trị giá 410 triệu đồng rồi chạy thẳng lên nhà Pủa để mua 52 bánh heroin với giá 180 triệu đồng/bánh. Số ma tuý này sau đó được Bằng bán lại cho Nông Tài Kinh (ở Cao Bằng) với giá 205 triệu đồng/bánh, Kinh tiếp tục bán lại cho một đối tượng người Trung quốc với giá 218 triệu đồng/bánh…



Để tránh bị phát hiện, 2 đối tượng này đưa lên thùng xe tải 7 con bò (do Pủa chuẩn bị) cùng 3 bao lô đựng 72 bánh heroin (trong đó có 20 bánh Pủa gửi về Bắc Kạn giao cho khách khác).

Ma túy được vận chuyển trót lọt về Vĩnh Phúc, Bằng lấy 52 bánh đưa cho Tưởng vận chuyển đến huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giao cho Nông Tài Kinh. Kinh bán số ma túy này cho đối tượng tên Trảo người Trung Quốc với giá 218 triệu đồng/bánh.

Ngoài thủ đoạn giấu ma tuý trên xe chở trâu, bò, Bằng và đồng bọn còn liên tục thay đổi ô tô trên suốt chặng đường vận chuyển hàng từ Lóng Luông về các điểm giao hàng.

Liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can còn có các đối tượng tên Trảo người Trung Quốc (đối tượng này mua 52 bánh của Nông Tài Kinh), đối tượng A Hồng- người Trung Quốc (Nông Văn Khởi khai Hồng mua 132 bánh của Khởi) và đối tượng Pinh, cũng người Trung Quốc (mua 16 bánh heroin của Bằng), do các bị can không biết đầy đủ tên họ, địa chỉ cụ thể nên cơ quan CSĐT Bộ Công an không có cơ sở xác minh.

Quá trình điều tra, đối tượng Trần Văn Bằng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Đối tượng Trần Văn Thành, Nông Tài Kinh ban đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nhưng sau đó thay đổi lời khai nhằm chối tội; 1 số bị can khác chưa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Riêng đối với bị can Sồng A Pủa, người bán ma túy trực tiếp cho Bằng, Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh truy nã nhưng chưa bắt được, do đã hết thời hạn điều tra nên đã tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Sồng A Pủa, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.