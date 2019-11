Gia hạn điều tra vụ bé trai trường Gateway tử vong

Ngày 19/11, VKSND quận Cầu Giấy cho biết đã tiến hành gia hạn điều tra liên quan đến vụ bé Lê Hoàng L. (6 tuổi) - học sinh trường Gateway tử vong. Ông Đinh Minh Tảo, Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang chờ một số kết quả giám định khác liên quan đến vụ án để hoàn thiện hồ sơ".

Xe đưa đón học sinh trường Gateway.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 bị can liên quan đến vụ án này. Các bị can bao gồm: Cô giáo Nguyễn Thị Thủy (30 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nữ moniter Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người"; Tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi) bị khởi tố về tội "Vô ý làm chết người".

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến điều khiển xe BKS 29B-069.56 đưa đón học sinh từ bãi gửi xe ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy.

Sau đó, hai người này đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu L. Khi đưa học sinh đến trường, tài xế Phiến và bà Quy với vai trò phụ trách đã không kiểm tra xe nên không biết còn bé L. trên xe.

Đến 15h30 phút cùng ngày, tài xế Phiến lái xe trở lại trường Gateway để đưa học sinh về nhà. Đến lúc này, bà Quy không thấy cháu L. đâu. Kiểm tra xe thì phát hiện cháu L. nằm bất động trên sàn xe. Sau đó, cháu bé được đưa đến phòng cấp cứu của trường và đưa ra bệnh viện E, nhưng được xác định là đã tử vong ngoại viện./.

