Gian lận thi ở Sơn La: 1 trưởng phòng làm trung gian chuyển thông tin

Nhằm chứng minh hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, cũng như mức độ liên quan của các đối tượng trong việc cung cấp thông tin nhờ chấm nâng điểm, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã điều tra, xác minh đối với các đối tượng là trung gian.

Trong số 18 đối tượng, có 1 trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La khai nhận chuyển thông tin của 10 thí sinh, nhiều nhất trong số 18 người được xác định là khâu trung gian.



Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Phòng giáo dục THPT khai có trực tiếp chuyển danh sách, thông tin của 10 thí sinh cho thành viên Ban chấm thi nhờ giúp đỡ. (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Phòng giáo dục THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La khai nhận, trước khi chấm thi THPT Quốc gia có trực tiếp chuyển danh sách, thông tin của 10 thí sinh cho một số thành viên Ban chấm thi giúp đỡ.



Trong đó có con gái ông là N.Y.K và T.T.M.A bạn học cùng lớp của con gái ông.



Những thí sinh còn lại được ông Hà nhờ vả đều liên quan đến cán bộ của Sở và một số giáo viên đang dạy tại trường THPT trên địa bàn thành phố Sơn La.



Sau đó, ông Hà tập hợp lại, trực tiếp viết tay thông tin các thí sinh thành 4 danh sách rồi chuyển cho các bị can Nguyễn Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh và giám đốc Hoàng Tiến Đức nhờ giúp đỡ.



Ông Hà khai, việc tiếp nhận danh sách và chuyển danh sách các thí sinh trên cho một số thành viên Ban chấm thi là để “xem điểm thi”. Ông Hà không nhận khoản tiền từ gia đình thí sinh, và cũng không chuyển khoản nào cho thành viên chấm thi mà ông nhờ giúp.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, bị can Trần Xuân Yến khai, nhận của ông Hà danh sách ghi thông tin của 4 thí sinh, gồm: N.Y.K, nâng điểm các môn Toán, Văn, Tiếng Anh; Trần Thị Minh Anh, nâng điểm các môn Toán, Văn, Tiếng Anh (hai thí sinh này cũng nằm trong danh sách của ông Hoàng Tiến Đức đã đưa cho Yến); L.V.H, nâng điểm các môn Toán, Văn, Lịch sử; L.C.C nâng điểm các môn Toán, Vật lí, tiếng Anh.



Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga khai, ngày 28/6/2018 nhận của Nguyễn Ngọc Hà danh sách ghi thông tin của 8 thí sinh.



Lò Văn Huynh khai, ngày 28/6/2018 nhận của ông Hà danh sách ghi thông tin của 2 thí sinh, nâng điểm các môn Toán, Lịch sử, Ngữ văn.



Trước khi được điều chuyển sang làm Trưởng Phòng giáo dục THPT, ông Nguyễn Ngọc Hà là Trưởng phòng khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La nhiều năm liền./.