Sơn La: 7 bài thi môn ngữ văn chưa xác định người mở khóa phách

Theo cáo trạng số 50 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, căn cứ kết quả điều tra xác định, trong số 44 thí sinh nhờ nâng điểm có 36 thí sinh tham gia dự thi môn Ngữ văn. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, chấm thẩm định ngẫu nhiên 110 bài thi môn Ngữ văn, trong đó có 11/36 thí sinh được chấm thẩm định.





Sở Giáo dục-Đào tạo Sơn La

Để có căn cứ xác định điểm thi của các thí sinh nhờ nâng điểm, Cơ quan an ninh điều tra đề nghị Bộ Giáo dục chấm thẩm định tiếp số thí sinh còn lại. Kết quả có 13/36 thí sinh bị hạ điểm môn Ngữ văn, trong đó có 9 thí sinh bị hạ điểm so với điểm trên bài thi và điểm công bố là: L.T.T ( hạ 0,5 điểm); N.L.B.N ( hạ 1.25 điểm); N.Đ.A ( hạ 3.0 điểm); L.V.T ( hạ 0,5 điểm); N.H.P ( hạ 2,75 điểm); N.Y.K ( hạ 1,25 điểm); L.V.H ( hạ 4,5 diểm); Đ.V.Q ( hạ 1,5 điểm); D.H.T ( hạ 1,75 điểm). Có 4 thí sinh bị hạ điểm do có sự chênh lệch giữa điểm trên bài thi với điểm công bố, điểm trên phiếu chấm thi ( có dấu hiệu bị thay phiếu chấm thi) là: N.T.A ( hạ 1,0 điểm); N.T.Đ ( hạ 1,5 điểm); Đ.T.L ( hạ 2.0 điểm); N.D.P ( hạ 3.0 điểm).



Trong số bị hạ điểm có 6 thí sinh nằm trong số 13 thí sinh mà các bị can: Nga, Huynh, Nhàn cung cấp khóa phách nhờ nâng điểm. Đó là các thí sinh: N.L.B.N; D.H.T; N.T.A; N.T.Đ; Đ.T.L; N.D.P.



7 thí sinh còn lại là : L.T.T; N.Đ.A; L.V.T; N.H.P; N.Y.K; L.V.H; Đ.V.Q, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, nhưng không xác định được ai là người đã cung cấp khóa phách, tác động nâng điểm.



Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành xác minh đối với 7 thành viên Ban thư ký và 21 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chấm thi tự luận để làm rõ các sai phạm liên quan các bài thi bị hạ điểm nêu trên. Kết quả điều tra, Nguyễn Quốc Chiến, thành viên Ban thư ký tham gia tổ chấm thi môn tự luận không thừa nhận đã nhận thông tin khóa phách của các thí sinh từ Lò Văn Huynh để tác động nâng điểm cho thí sinh. Ngoài lời khai của Huynh ra, không có căn cứ nào khác chứng minh Chiến và giáo viên chấm thi câu kết nâng điểm môn ngữ văn cho các thí sinh.



Đối với hành vi câu kết nâng điểm môn thi tự luận ( Ngữ văn), trong bản cáo trạng nêu: Đối với môn thi ngữ văn, Nguyễn Thị Hồng Nga là người trực tiếp hướng dẫn Nguyễn Thanh Nhàn sử dụng phần mềm lập khóa phách vòng 1 (gồm cắt phách, sắp xếp bài thi vào các túi theo thứ tự, đánh số túi bài thi) và hướng dẫn ông Phạm Đăng Quang, Phó giám đốc Sở lập khóa phách vòng 2 ( gồm đổi số túi bài thi đã được đánh trong lần lập khóa phách vòng 1). Để giúp nâng điểm khi chấm bài thi này cần có khóa phách vòng 1 và vòng 2 ( Số túi bài thi và số thứ tự bài thi của thí sinh). Để thực hiện việc nâng điểm, Nga cùng Nhàn in toàn bộ dữ liệu khóa phách vòng 1 và 2 giao cho Nhàn giữ để phục vụ tra tìm bài thi cần nâng điểm môn Ngữ văn.



Ngày 3/7/2018, Nga chuyển cho Huynh danh sách gồm số báo danh và điểm cần đạt của 5 thí sinh: M.V.T, N.V.M, T.I.Q, N.V.C ( 4 trường hợp này nhờ nâng từ 5.0 đến 6.0 điểm), P.T.S nhờ nâng 9.0 điểm. Nga bảo Huynh gặp Nhàn lấy khóa phách để nhờ tìm bài thi nâng điểm. Sau khi nhận danh sách của Nga, Huynh ghi thêm vào danh sách của 3 thí sinh là L.M.H nhờ nâng 8,5 điểm; D.H.T nhờ nâng đạt 7,5 điểm; N.L.B.N nhờ nâng đạt 8,75 điểm rồi chuyển cho Nhàn để tra tìm khóa phách.



Sau khi có khóa phách của các thí sinh, ngày 4/7/2018, Huynh đã chuyển cho Nguyễn Quốc Chiến- thành viên Ban thư ký tham gia tổ chấm thi môn tự luận để tác động nhờ giáo viên trực tiếp chấm thi tìm bài thi, chấm nâng điểm cho các thí sinh trên./.