Hoàn tất việc khám nhà cựu Tướng Công an Phan Văn Vĩnh tại Nam Định

Đến 0h ngày 7/4, công tác khám xét nhà cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an Phan Văn Vĩnh đã hoàn tất, cơ quan điều tra đã rời khỏi ngôi nhà khám xét và đi theo ngõ 179, đường Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, TP Nam Định. Nhà riêng của ông Phan Văn Vĩnh, tại số 199 Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định Ngõ 179, đường Hàn Thuyên được chọn làm lối đi vào khám xét. Trên tuyến này, đèn đường đã bị tắt, an ninh được siết chặt. Nhà riêng của ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an. Từ lúc 8h20', lực lượng công an đã có mặt tại đây. Tham gia cuộc khám xét có lực lượng công an, cùng cơ quan chức năng. Có khá đông phóng viên các cơ quan thông tấn tại hiện trường cập nhật thông tin. Lực lượng chức năng đang khám xét bên trong căn nhà. An ninh được siết chặt, phóng viên các hãng thông tấn vẫn đứng phía ngoài trong điều kiện đèn đường vào trong ngõ bị tắt hết. 23h20' - công tác khám xét vẫn đang được tiến hành. An ninh vẫn được siết chặt, đèn đường vào trong ngõ đều bị tắt. Đến 0h ngày 7/4, công tác khám xét nhà cựu Tướng Công an Phan Văn Vĩnh đã hoàn tất. Lực lượng chức năng rời khỏi hiện trường sau khi hoàn tất việc khám xét.

