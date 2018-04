Vì sao cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh vướng vòng lao lý?

Thông tin trên Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh. Thông tin nêu rõ: Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 356 và ra Lệnh bắt bị can số 358 để tạm giam 04 tháng đối với Phan Văn Vĩnh (Ảnh: VnExpress) Giữa tháng 3/2018, sau khi triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng lên tới số tiền cả nghìn tỷ đồng; khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ liên tục triệu tập ông Phan Văn Vĩnh tới trụ sở. (Ảnh: Thời Đại) Trước đó, cơ quan điều tra đã về nhà ông Vĩnh tại Nam Định để làm việc, xác minh những vấn đề liên quan đến vai trò quản lý nhà nước trong thời kỳ ông làm lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát.(Ảnh: Tiền Phong) Ông Phan Văn Vĩnh sinh năm 1955, quê Nam Định. Trước khi về công tác ở Bộ Công an, ông Vĩnh có thời gian dài làm việc ở Công an TP Nam Định, Công an tỉnh Nam Định. Ông từng đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; Đại biểu Quốc hội khóa XII. Ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 4 năm 2017 để nghỉ theo chế độ (Ảnh: Lao Động) Ông Vĩnh cũng ghi nhiều dấu ấn khi chỉ đạo điều tra nhiều chuyên án lớn như vụ thảm sát ở Bắc Giang, vụ bắt "bầu" Kiên và đồng phạm, vụ thảm sát ở Bình Phước… (Ảnh: Dân Việt) Liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng lên tới hàng ngàn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và ông Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online) cầm đầu, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hơn 80 bị can, trong đó có 2 đối tượng nguyên là tướng công an: Nguyễn Thanh Hóa và ông Phan Văn Vĩnh.(Ảnh: Công an Nhân dân) Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia vì đã có hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài. Cơ quan chức năng đã thu được khoảng 1.300 tỉ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.(Ảnh: Viettimes)

