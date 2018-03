Khởi tố đối tượng phá hại hoa màu do mâu thuẫn đất đai

Chiều 18/3, Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Thắng (SN 1979, trú xã Nguyên Hòa) về tội Hủy hoại tài sản.

Đối tượng Trần Minh Thắng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc chuyển nhượng đất nông nghiệp nên giữa đối tượng Thắng và ông Bùi Văn Hội (SN 1950 người cùng xã) thường xảy ra xích mích.

Vào khoảng 13h30 chiều 06/3, Thắng mang theo 1 con dao phay đi từ nhà mình ra ruộng nhà ông Hội chặt phá, hủy hoại 20 cây Cam Vinh và 5 cây Mít Thái Lan.

Sau đó, anh ta tiếp tục dùng xạc làm cỏ cào lên vị trí trồng ngô làm bung bật các cây ngô non mới trồng của gia đình ông Hội, toàn bộ tài sản trị giá thiệt hại ước tính khoảng gần 5 triệu đồng.

Đấu tranh bước đầu Thắng thú nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận, trước đó toàn bộ diện tích đất gần 1.400m2 trồng cây ăn quả của nhà ông Hội là đất canh tác của gia đình Thắng, bản thân đối tượng đi làm ăn xa, nên ở nhà bố mẹ đã chuyển nhượng lại đất nông nghiệp cho ông Hội từ năm 2013.

Tuy nhiên, khi hỏi về đất, bố mẹ Thắng lại nói là cho thuê, nên nhiều lần đối tượng này đã đến đòi lại đất để canh tác dẫn đến việc mâu thuẫn, xô xát giữa 2 bên./.