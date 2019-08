Khởi tố “tú bà” 18 tuổi xinh đẹp điều hành đường dây gái gọi hạng sang

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) triệt xóa đường dây gái gọi cao cấp tại TP Vinh, Nghệ An. Đáng chú ý, người cầm đầu đường dây này là Hồ Thị Thúy Hằng (trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh), một “tú bà” mới chỉ 18 tuổi.



Đường dây gái gọi cao cấp do Hằng điều hành được các trinh sát phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện vào khoảng tháng 1/2019. Đường dây này gồm các cô gái có vẻ ngoài hấp dẫn không có việc làm nhưng lại có lối sống ăn chơi, đua đòi đều đang ở độ tuổi từ 18 - 25. Thúy Hằng lên mạng làm quen rồi tuyển những cô gái này. Sau đó, Hằng chụp ảnh những cô gái này trong các bộ trang phục hở hang rồi đăng lên mạng xã hội Zalo để “tiếp thị” tìm khách.

“Tú bà” 18 tuổi tại cơ quan điều tra.

Khi khách chọn được cô gái ưng ý, Hằng thỏa thuận giá cả và điều các cô gái này đến phục vụ”. Tú bà lấy tiền mua giới mỗi khách từ 500.000 đến 1 triệu đồng/người. Khách hàng của Hằng là những đại gia, hoặc những người nhiều tiền.

Mỗi lần đi khách trung bình từ 2 triệu đồng/lần. Đối với những “hot girl”, giá cả từ 4 triệu đồng/lần. Ngoài việc môi giới bán dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ khác. Đặc biệt, Hằng còn nhận cung cấp cho dịch vụ “sex tour” với giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, chiều 30/7, tại một khách sạn ở TX. Cửa Lò, Ban chuyên án bất ngờ ập vào 2 phòng và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi mua bán dâm dưới sự sắp xếp của Hồ Thị Thúy Hằng.

Từ lời khai của các đối tượng, chiều cùng ngày, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Hồ Thị Thúy Hằng.

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Thị Thúy Hằng để điều tra về tội “Môi giới mại dâm”./.