Nhận án chung thân vì vận chuyển thuê ma túy với giá 20 triệu đồng

Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Huynh (SN 1989, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đức Huynh tại phiên xét xử ngày 10/5.

Theo cáo trạng, vào lúc 21h ngày 27/12/2017, tại khu vực cổng BVĐK Nghệ An, tổ công tác của Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đức Huynh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ gần 2 kg ma túy tổng hợp.

Huynh khai nhận, số ma túy trên được 1 người Lào thuê với giá 20 triệu đồng để mang xuống TP Vinh giao cho khách. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Huynh mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy./.

Ngang nhiên chở 2.000 viên ma túy trong ô tô về Hải Dương tiêu thụ VOV.VN - Hiển giấu 2.000 viên ma túy tổng hợp và hơn 300g Ketamine trong phích điện để ở ghế sau ô tô đi từ Hải Phòng về thì bị bắt giữ. Bắt quả tang nhóm nam, nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke VOV.VN- Sau khi ăn nhậu, 4 chàng, 4 nàng rủ nhau đến quán karaoke để hát, sử dụng ma túy và bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển 7.400 viên ma túy tổng hợp VOV.VN -Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển 7.400 viên ma túy tổng hợp.