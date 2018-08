Rợn người kế hoạch cứa cổ tài xế taxi, cướp tài sản của 2 nghi phạm

Liên quan đến vụ tài xế taxi bị hai đối tượng cứa cổ, cướp tài sản ở Bắc Ninh, Công an thị xã Từ Sơn đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bắc Ninh củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình Phú và Hoàng Như Quỳnh (SN 2000, cùng trú xã An Khang, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Trong ảnh: Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND). Khai thác bước đầu xác định, do cần tiền tiêu, Phú và Quỳnh đã cùng lên kế hoạch chuẩn bị dụng cụ tìm tài xế taxi để cứa cổ với mục đích cướp tài sản. Trong ảnh: Anh T. bị thương ở cổ. (Ảnh: nhân vật cung cấp). Theo đó, vào khoảng 22h00 đêm 28/7, hai đối tượng chuẩn bị khẩu trang bịt mặt, dao giấu trong chiếc túi đeo trên người Quỳnh, đi đến cổng bãi xe xóm 1 (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) bắt xe taxi của anh Nguyễn Văn T. (SN 1992, trú huyện Gia Lâm, TP Hà Nội). Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.(Ảnh: Anninhthudo.vn). Khi lên xe, cả hai yêu cầu anh T. đi lòng vòng qua nhiều địa điểm. Khoảng 1h sáng 29/7, khi đến khu vực cầu chui thuộc phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), lợi dụng lúc anh T. đang nghe điện thoại, Quỳnh lấy con dao giấu trong người, cứa cổ tài xế để cướp tài sản còn Phú dùng tay khống chế nạn nhân. Trong ảnh: Hung khí gây án của hai đối tượng. (Ảnh: CAND). Bị hai đối tượng tấn công, anh T. dùng lực chống trả lại rồi luồn qua cửa kính xe ra được ngoài cầu cứu và trình báo công an. Hai đối tượng sau đó bỏ trốn nhưng không lâu thì bị lực lượng công an bắt giữ. Trong ảnh: T. được đưa đi cấp cứu sau sự việc. (Ảnh: Vietnamnet). Hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Sức khỏe anh T. hiện đang dần bình phục. (Ảnh: nhân vật cung cấp)./.

