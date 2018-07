Tòa Hà Nội sẽ xử kín vụ án liên quan đến Vũ 'nhôm'

Theo báo Người Lao Động, dự kiến, ngày 30/7, TAND Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79). Trong ảnh: Ông Phan Văn Anh Vũ. (Ảnh: Ngọc Trường, chụp tháng 2/2015). VNExpress dẫn Điều 25 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định, khi tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa, trừ trường hợp do Bộ luật này quy định. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai. (Ảnh: Người Lao Động). Theo VNExpress,Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm, 43 tuổi), là đại gia bất động sản ở Đà Nẵng. Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. (Ảnh: Tiền Phong). Cũng theo VNExpress, ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore với ba cuốn hộ chiếu.. (Ảnh: Zing.vn). VNExpress đưa tin, liên quan đến vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước nói trên, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố thêm 2 bị can gồm: Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, nguyên tổng cục phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và ông Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an (55 tuổi). (Ảnh: Pháp luật TPHCM). Zing.vn đưa tin, ngoài vụ án này, ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm rõ việc vi phạm pháp luật của người này và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, TP khác. (Ảnh: Tuổi Trẻ). Ngày 18/4, Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỉ đồng Ngân hàng Đông Á bị thất thoát. (Ảnh: Người Đưa Tin).

