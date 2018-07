Trút “mưa dao” lên 12 người ở Bạc Liêu, nghi phạm bị khởi tố, bắt giam

Theo Infonet, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam Thạch Sà Khêl (SN 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người. Trong ảnh: Bị can Thạch Sà Khêl. (Ảnh: báo Công an nhân dân) Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Thạch Sà Khên có tiền sử bị bệnh tâm thần. Trước khi xảy ra sự việc, đối tượng có các hành vi đập phá đồ đạc trong nhà, sau đó cầm dao rượt chém nhiều người trên địa bàn ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, làm 3 người chết và 9 người khác bị thương. (Ảnh chụp từ clip của TTXVN) Trưa nay (25/7), trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Phong- Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ đưa đối tượng Thạch Sà Khêl- sinh năm 1983, hung thủ gây ra vụ truy sát kinh hoàng khiến 12 người thương vong vào chiều 24/7 đi giám định tâm thần để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật. (Ảnh chụp từ clip của TTXVN) Sáng 25/7, ông Nguyễn Văn Vĩ, Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi) thông tin, thêm 2 nạn nhân trong vụ truy sát xảy ra trên địa bàn. (Ảnh chụp từ clip của TTXVN) Như vậy, đến nay 3 người đã tử vong trong vụ truy sát kinh hoàng này. Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm bà Hồ Thị Trâm (81 tuổi), cháu Hồ Bích Ngọc (11 tuổi) và bé Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi); trong đó bà Trâm tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, cháu Ngọc tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), cháu Quyên tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 24/7, Thạch Sà Khêl (còn gọi là Sà Phêl, SN 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) dùng dao truy sát hàng xóm tại ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). (Ảnh chụp từ clip của TTXVN) Ông Hồ Văn Tr., là một trong những nạn nhân trong vụ án kể lại: “Lúc đó, khoảng 15h, tôi đang ngồi trong nhà thì thấy Khêl vác dao bầu chém con trai tôi là Hồ M.V, (SN 2006) tới tấp ở nhà trước, tôi nhảy vào can ngăn thì bị đối tượng chém vào tay”. (ảnh: PV/VOV-ĐBSCL) Sau đó, đối tượng tiếp tục cầm dao đi dọc xóm và vào hơn chục nhà dân khác, gặp người nào anh ta cũng vung dao chém bất kể người già hay trẻ em. Trong ảnh: Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. (ảnh: PV/VOV-ĐBSCL) Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lợi đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Khêl.(Ảnh: Vietnamnet)

