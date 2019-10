Tuyên phạt 20 năm tù các “ma cô” giam lỏng thiếu nữ 15 tuổi ở Hà Nội

TAND TP Hà Nội hôm qua đưa ra xét xử Lê Quang Linh, Trần Văn An (SN 1999, ở Bắc Giang) tội Cưỡng đoạt tài sản, Phùng Đăng Lâm (SN 1974, ở Hà Nội) tội Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, bị cáo Lê Quang Linh sử dụng mạng xã hội để kết bạn với hai cháu U. và N. (cùng SN 2004, ở Ninh Bình). Linh rủ hai cô bé đến Bắc Giang làm việc tại quán karaoke, hứa trả lương cao.

Các bị cáo tại tòa.

Sau một thời gian làm tại quán karaoke ở Bắc Giang, Linh rủ U. và N. xuống Hà Nội làm, hứa trả lương cao hơn. Hai thiếu nữ này đồng ý. Tại Hà Nội, Linh giao cho Trần Văn An làm nhiệm vụ đưa đón, quản lý các tiếp viên theo chỉ đạo của Linh.

Để khống chế nữ tiếp viên, ngày 19/2 tại phòng trọ, Linh bắt U. ký vào giấy nợ khống 220 triệu đồng. Bị đánh đập và dọa dẫm, U. phải ký vào giấy nợ này. Sau đó, Linh gọi điện cho gia đình U. thông báo về khoản nợ và yêu cầu gia đình trả tiền nếu không sẽ bán U. sang Trung Quốc.

Trong thời gian này, Linh giam lỏng U. tại một căn nhà trên phố Yên Lãng, Hà Nội. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, U. gửi tin nhắn cho gia đình báo vị trí bị giam lỏng.

Ngày 12/3, gia đình U. làm đơn tố cáo. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã đến ngôi nhà trên phố Yên Lãng tiến hành giải cứu thiếu nữ 15 tuổi.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định đêm 28/2 các bị cáo đưa hai thiếu nữ U. và N. đến một quán bar tại Hà Nội ăn uống. Tại đây, hai bị cáo gặp người quen là Phùng Đăng Lâm. Khi rượu ngà ngà say, Lâm đặt vấn đề muốn "giải khuây" và Linh đã điều U. đến một khách sạn trên phố Hàng Bún "phục vụ" Lâm.

Tòa xác định bị cáo Lê Quang Linh, Trần Văn An phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, hành vi của các bị cáo gây bất an trong xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc. Còn bị cáo Phùng Đăng Lâm phạm vào tội Giao cấu với người từ 13 đến 16 tuổi. HĐXX tuyên phạt Linh 10 năm tù, An 7 năm tù và Lâm 3 năm tù./.