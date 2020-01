Ủy thác thi hành án đối với ông Nguyễn Hữu Linh vụ dâm ô bé gái

Chiều 31/12, TAND quận 4 (TPHCM) cho biết, căn cứ Điều 364 BLTTHS 2015, Chánh án TAND Quận 4 Hồ Thị Chơn đã ký quyết định ủy thác thi hành án đối với ông Nguyễn Hữu Linh cho TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (do ông Nguyễn Hữu Linh cư trú tại quận Hải Châu).

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh tới phiên tòa phúc thẩm vào tháng 11/2019

Theo đó, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác thi hành của Chánh án TAND quận 4, Chánh án TAND quận Hải Châu, Đà Nẵng sẽ ra quyết định thi hành án đối với ông Linh.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, ông Linh phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hải Châu để thi hành án.

Tháng 8/2019, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận 4 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 1 năm 6 tháng (18 tháng) tù giam về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, ngay sau khi tòa tuyên án, ông Linh đã có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng, "chỉ có hôn má với đụng tay mà xác định là dâm ô thì không đúng".

Tại phiên tòa phúc thẩm tháng 11/2019, Tòa án Nhân dân TPHCM, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TP đã tuyên bác kháng cáo, y án 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Hữu Linh về hành vi dâm ô trẻ em..

Sau đó, bị cáo tiếp tục kháng cáo kêu oan, cho rằng hành vi của mình không cấu thành tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h10 ngày 1/4/2019, Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu N.K.C. (sinh năm 2011) lên tầng 11 chung cư Galaxy 9, quận 4. Khi trong thang máy chỉ còn cháu C, ông Linh đã có hành vi dùng tay phải sờ vào má bên trái và đưa mặt mình áp sát vào mặt của cháu C., sau đó kéo cháu C. về phía mình và đưa mặt mình sát vào má cháu C. Khi cửa thang máy mở, ông Linh tiếp tục ôm cháu C. làm cháu vùng chạy suýt ngã.



Ngay sau sự việc, gia đình cháu C. yêu cầu Ban quản lý chung cư trích xuất camera để kiểm tra và xác nhận đó là ông Linh./.