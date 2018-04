Vì sao cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố theo Bộ luật Hình sự 1999?

Thông tin trên Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Vĩnh (ảnh) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đưa ra sau nhiều lần triệu tập ông Phan Văn Vĩnh lên làm việc để làm rõ sự liên quan của ông trong vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương" có liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô hàng ngàn tỷ đồng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Một chi tiết đáng chú ý trong vụ việc bắt giam cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh, đó là ông này bị khởi tố, bắt giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong ảnh, trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ - nơi ông Phan Văn Vĩnh đang bị tạm giam (Ảnh: Tiền Phong) Trả lời phóng viên VOV.VN, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh theo BLHS 1999 hoàn toàn có căn cứ. Bởi vụ án mà ông Phan Văn Vĩnh là bị can, cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố từ cuối năm 2017.(Ảnh: VnExpress) Luật sư Vũ Ngọc Chi (Công ty luật Tam Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cũng khẳng định, ở góc độ áp dụng luật, việc khởi tố ông Vĩnh theo BLHS 1999 là hoàn toàn đúng luật. Trong ảnh, các lực lượng chức năng khám xét nhà ông Phan Văn Vĩnh số 199 Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định tối 6/4, vài giờ sau khi quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông này được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Theo luật sư Vũ Ngọc Chi, do thời điểm khởi tố vụ án vào thời điểm cuối 2017 nên căn cứ để khởi tố bị can đối với ông Vĩnh vẫn phải theo BLHS năm 1999 vì đến 1/1/2018, BLHS 2015 mới có hiệu lực pháp luật. Trong ảnh, lực lượng chức năng khám xét nhà ông Vĩnh ở Nam Định. (Ảnh: Tuổi Trẻ) "Sau này, quá trình xét xử, nếu có các tình huống hoặc phương pháp theo hướng có lợi cho bị cáo thì sẽ áp dụng theo BLHS mới 2015 ví dụ như về áp dụng hình phạt hoặc không phải chịu trách nhiệm về hành vi vượt quá của đồng phạm. Đó là các chế định mới trong luật hình sự 2015 mà có lợi cho bị can, bị cáo", luật sư Vũ Ngọc Chi cho biết thêm. Trong ảnh, lực lượng chức năng khám xét bên trong nhà ông Vĩnh (Ảnh: Quách Du) Ông Phan Văn Vĩnh sinh năm 1955, quê Nam Định. Trước khi về công tác ở Bộ Công an, ông Vĩnh có thời gian dài làm việc ở Công an TP Nam Định, Công an tỉnh Nam Định. Ông từng đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; Đại biểu Quốc hội khóa XII. Ông Phan Văn Vĩnh thôi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát từ tháng 4 năm 2017 để nghỉ theo chế độ. Trong ảnh, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực bên ngoài nhà ông Vĩnh ở Nam Định tối 6/4 (Ảnh: VTC News) Trong ảnh, nhiều người hàng xóm hiếu kỳ theo dõi cơ quan chức năng làm việc (Ảnh: Quách Du) Liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng lên tới hàng ngàn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online) cầm đầu, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hơn 80 bị can, trong đó có 2 đối tượng nguyên là tướng công an: Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Trong ảnh, việc khám xét nhà ông Vĩnh kết thúc sau hơn 3 giờ đồng hồ. (Ảnh: Quách Du)

