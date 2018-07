Việt kiều Mỹ kích động gây rối ở TPHCM đối mặt mức án nào?

Thông tin trên Vietnamnet cho biết, ngày 20/7 tới đây, TAND TP.HCM dự kiến sẽ xét xử đối với Nguyen Wiliam Anh (ảnh) (34 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo điểm c, khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự với mức án từ 2 năm tù đến 7 năm tù. (Ảnh: Vietnamnet) Theo điều tra, Nguyen Wiliam Anh là du học sinh theo học thạc sĩ tại Singapore và thường xuyên theo dõi tin tức chính trị Việt Nam cũng như thông tin sẽ diễn ra cuộc tuần hành phản đối Dự luật Đặc khu và luật An ninh mạng của Việt Nam vào ngày 10/6. Trong ảnh, hình Nguyen William Anh khi tham gia xuống đường tụ tập, gây rối trong ngày 10/6. (Ảnh: Báo Giao Thông) Thông tin trên Đại Đoàn Kết cho biết, khi biết có cuộc biểu tình tự phát diễn ra tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP HCM) vào tháng 6/2018, Nguyen William đã nhập cảnh từ Singapore về TP HCM và đến 9h ngày 10/6 thì có mặt ở công viên này và hòa vào đám đông tham gia biểu tình trái phép. Đối tượng đã có hành vi lấy điện thoại di động chụp hình, quay phim và đăng lên các tài khoản mạng xã hội. (Ảnh: Đại Đoàn Kết) Tại nhiều khu vực đoàn biểu tình đi ngang qua, Nguyen William còn vẫy tay kêu gọi đoàn người xông lên phá hàng rào để đi về phía trước và đã phá được hàng rào. Sau đó, đối tượng còn trèo lên xe bán tải của cảnh sát đang dựng chắn đường, vẫy tay hô hào những người biểu tình trèo qua xe tải…Trong ảnh, Nguyen Wiliam Anh hô hào người dân chống lại cảnh sát (Ảnh: Vietnamnet) Bị mời về trụ sở cơ quan chức năng làm việc, Nguyen Wiliam Anh thừa nhận hành vi bạo động là vi phạm pháp luật. Ngày 16/6, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.HCM - xác nhận, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Nguyen William Anh (SN 1985, quốc tịch Mỹ) về hành vi “gây rối trật tự công cộng” trong vụ xuống đường tụ tập, gây rối trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Sputnik) Trước đó, ngày 10/7, Viện KSND quận 3 (TPHCM) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, quê Bắc Giang), Nguyễn Huỳnh Đức (SN 2000, quê Sóc Trăng), Bùi Văn Tiến (SN 2001, quê Tiền Giang) và Trương Ngọc Hiền (SN 1997, quê Thừa Thiên - Huế) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Nhóm này đã tụ tập gây rối trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hôm 10/6. Đối tượng Tuấn dùng hung khí đập phá hỏng 2 xe đặc chủng của cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Nhóm này còn làm hỏng 2 xe buýt đang lưu thông trên đường. Trong ảnh, các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Dân Trí) Liên quan đến nhóm đối tượng tụ tập gây rối và kích động người dân xuống đường quậy phá tại TPHCM, Công an quận Bình Tân, TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Trụ (36 tuổi, ngụ Long An) can tội "Chống người thi hành công vụ". Trụ tham gia vào đám đông công nhân Công ty Pouyuen nằm trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân, bỏ làm, tụ tập gây rối. Trụ được xác định đã vác một tảng đá lớn khoảng 30kg ném vào người một chiến sỹ cảnh sát cơ động khiến người này ngã xuống. Khi được mời về trụ sở để làm việc, Trụ đã thú nhận toàn bộ vụ việc. Công an thành phố bắt giữ Trần Quốc Tuấn (SN 1995, ngụ Hà Nội), ăn mặc giả công an, trà trộn vào các đám đông người có dấu hiệu kích động gây rối. Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Hồng Thái (SN 1985) để điều tra động cơ, mục đích đối tượng này mặc sắc phục cảnh sát trà trộn vào nhóm tụ tập đông người tại công viên Tao Đàn, TPHCM sáng 16/6. Lực lượng chức năng xác định đối tượng này có liên quan đến những vụ tụ tập đông người nơi công cộng những ngày vừa qua. Cụ thể, Thái mặc cảnh phục và vạch sẵn kế hoạch khi có xảy ra tụ tập đông người thì sẽ lao vào hành hung người dân nhằm vu khống lực lượng công an chính quy. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Cơ quan An ninh điều tra, công an thành phố đã tiến hành khởi tố đối tượng Trương Hữu Lộc (sinh năm 1961, ngụ quận Tân Bình) về hành vi “phá rối an ninh”. Trong ảnh: Trương Hữu Lộc bị dẫn giải về CQĐT. (Ảnh: Công an TPHCM) Từ ngày 2/6 đến khi bị bắt giữ (14/6), Lộc liên tục vào Facebook để livetream (trực tiếp trên mạng xã hội) để kêu gọi, kích động người dân xuống đường biểu tình, gây rối. Ngoài ra, Lộc còn đăng tải trên Facebook của mình nhiều đoạn clip kích động, xúi giục người dân tham gia lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cơ quan An ninh điều tra, Trương Hữu Lộc nằm trong danh sách đen gồm nhiều đối tượng có nhân thân phức tạp, có tiền án tiền sự. Trong ảnh: Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Trương Hữu Lộc. (Ảnh: Công an TPHCM)

