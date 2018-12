Vinasun kiện Grab: VKS bác đề nghị buộc Grab bồi thường 41,2 tỷ đồng

Sáng 28/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) và bị đơn là Công ty TNHH Grab (Grab) với phần nêu quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát (VKS).

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS nhận định: Thẩm phán thực hiện đúng quy định trình tự tố tụng. Công ty giám định Cửu Long đã được triệu tập nhiều lần, nhưng không đến là không làm hết trách nhiệm.

Cũng theo VKS, Grab không tuân thủ pháp luật như không có tên của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài, hai bên thân xe và cánh cửa, không niêm yết vị trí lái xe theo mẫu quy định, nhiều xe không có phù hiệu vi phạm Nghị định 86 của Chính phủ và Thông tư 63 được sửa đổi bởi Thông tư 60 của Bộ Giao thông Vận tải. Đồng thời Grab đã không thực hiện đúng Đề án 24 và tại tòa luật sư của bị đơn đã thừa nhận sai phạm này.

Về nguyên đơn Vinasun, VKS cho rằng: Vinasun không chứng minh được sự giảm sút về lợi nhuận do hành vi trái pháp luật của Grab gây ra vì lợi nhuận doanh nghiệp do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan tác động, trong đó có yếu tố hoạt động của hội đồng quản trị, điều hành, chất lượng dịch vụ… Công ty giám định Cửu Long giám định nêu giảm sút lợi nhuận của Vinasun do Grab gây ra là không có cơ sở bởi bản giám định không phản ánh đúng, đủ các yếu tố xác định lợi nhuận của Vinasun. Việc có mặt của Cửu Long tại tòa là cần thiết, nhưng đơn vị này không tới dù được triệu tập nhiều lần.

VKS cũng nêu việc Vinasun dùng yếu tố cổ phiếu giảm 149 tỷ đồng làm căn cứ chứng minh thiệt hại về lợi nhuận là chưa phù hợp, lợi nhuận có ảnh hưởng lớn tới giá cổ phiếu của Vinasun, trong đó lợi nhuận sau thuế là yếu tố quan trọng nhất, nhưng giá cổ phiếu lại không ảnh hưởng ngược lại tới lợi nhuận. Hơn nữa giá cổ phiếu giảm là gây thiệt hại cho cổ đông hay nhà đầu tư chứng khoán. Ngoài doanh thu taxi, Vinasun còn có doanh thu khác từ kinh doanh vận tải ngoài hợp đồng, nhượng quyền thương mại, bán bất động sản...

Như vậy, kinh doanh của Vinasun có nhiều lĩnh vực nhưng nguyên đơn không tách bạch chi phí liên quan hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi làm cơ sở chứng minh cho yêu cầu Grab khởi kiện.

VKS cho rằng Grab có những hành vi trái pháp luật, Vinasun có thiệt hại xảy ra và trên thực tế thiệt hại có thể lớn hơn rất nhiều so với yêu cầu bồi thường. Nhưng Vinasun không đưa ra được những căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của Grab là nguyên nhân duy nhất gây ra thiệt hại cho mình. Vì vậy không đủ cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Vinasun buộc Grab phải bồi thường số tiền là 41,2 tỷ đồng.

VKS cho biết thông qua vụ án này sẽ có báo cáo đề xuất với VKS Nhân dân tối cao kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và các ngành có liên quan xây dựng lại khung pháp lý về việc quản lý các loại hình kinh doanh vận tải, nhằm tạo sự công bằng, bình đẳng cho những đơn vị tham gia vận tải hành khách./.