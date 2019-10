Vụ gian lận điểm thi Sơn La: Trả hồ sơ để điều tra đưa, nhận hối lộ

Thay mặt hội đồng xét xử, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Quản Hữu Chiến đã công bố quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.



Theo đó, do thiếu chứng cứ để chứng minh một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa; có căn cứ cho rằng có người khác, đồng phạm khác tham gia vào hành vi nâng điểm nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can.



Cùng với đó, quyết định cũng yêu cầu làm rõ động cơ, mục đích của các bị cáo để thực hiện việc nâng điểm cho 44 thí sinh. Từ đó xem xét, khởi tố hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; làm rõ nguồn gốc, hành vi đưa nhận tiền của các bị cáo.



HĐXX cũng yêu cầu làm rõ nguồn gốc, hành vi đưa nhận tiền của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga và Trần Văn Điện đối với số tiền 1 tỷ 40 triệu đồng mà bị cáo Nga đã khai nhận.



Làm rõ nguồn gốc, hành vi thỏa thuận đưa nhận tiền giữa bị cáo Lò Văn Huynh và Lò Thị Trường đối với số tiền 300 triệu đồng.



Làm rõ nguồn gốc khoản tiền, hành vi thỏa thuận đưa nhận tiền giữa bị cáo Lò Văn Huynh và Nguyễn Minh Khoa đối với số tiền 2 tỷ100 triệu đồng. Trong đó đã nhận 1 tỷ đồng, còn 1 tỷ 100 triệu đồng đã thỏa thuận nhưng chưa giao tiền.



Làm rõ nguồn gốc khoản tiền và hành vi thỏa thuận đưa nhận tiền của bị cáo Đặng Hữu Thủy và Nguyễn Thị Xuyên đối với số tiền 200 triệu đồng mà bị cáo Thủy đã khai nhận. Làm rõ nguồn gốc khoản tiền và hành vi thỏa thuận đưa nhận tiền của bị cáo Đặng Hữu Thủy và Nguyễn Thị Kim đối với số tiền 150 triệu đồng mà bị cáo đã nhận và đã trả lại. Làm rõ nguồn gốc khoản tiền và hành vi thỏa thuận lợi ích vật chất và tiền giữa bị cáo Đặng Hữu Thủy và Bùi Thị Xuân đối với số tiền 270 triệu đồng mà bị cáo Thủy đã khai nhận nhưng chưa giao nhận tiền.



Làm rõ nguồn gốc khoản tiền và hành vi thỏa thuận đưa nhận tiền giữa bị cáo Đặng Hữu Thủy và Nguyễn Thị Mai Hà với số tiền 150 triệu đồng mà bị cáo đã nhận và đã trả lại.



Làm rõ nguồn gốc khoản tiền và hành vi thỏa thuận đưa nhận tiền của bị cáo Cầm Thị Bun Sọn và Hoàng Thị Thành đối với số tiền 440 triệu đồng mà bị cáo Sọn đã khai nhận.



Từ đó, xác định đủ hay chưa đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ, nhận hối lộ theo điều 354 Bộ Luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn; có hay không tội đưa hối lộ đối với các đối tượng Trần Văn Điện, Nguyễn Minh Khoa,Lò Thị Trường, Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Thị Kim, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Mai Hà, Hoàng Thị Thành theo điều 364 Bộ Luật hình sự.



Ngoài ra, HĐXX yêu cầu trưng cầu ý kiến của cơ quan có thẩm quyền để làm rõ việc hướng dẫn quy chế thi, niêm phong bài thi... để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan. Làm rõ hành vi của những người khác về việc cho niêm phong bài thi, túi thi, phòng chứa bài thi trắc nghiệm.

HĐXX tuyên bố trả hồ sơ để điều tra việc đưa, nhận, môi giới hối lộ.

Trước đó, trong các ngày 16-17/10, trả lời Hội đồng xét xử, VKS và luật sư, bị cáo Trần Xuân Yến, cựu phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La khẳng định danh sách 13 thí sinh chuyển cho Nguyễn Thị Hồng Nga chỉ nhằm mục đích nhờ xem điểm trước.



Cáo trạng của Viện kiểm sát thể hiện, quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy khai đã nhận tiền của một số trường hợp để sửa bài nâng điểm cho thí sinh.

Nguyễn Thị Hồng Nga khai đã nhận của Trần Văn Điện, cán bộ trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Sơn La hơn 1 tỷ đồng để giúp sửa bài thi nâng điểm cho 4 thí sinh.

Cầm Thị Bun Sọn khai đã nhận 440 triệu đồng, để giúp sửa, nâng điểm cho 1 thí sinh.

Lò Văn Huynh khai đã nhận của Nguyễn Minh Khoa ( nguyên phó phòng an ninh chính trị nội bộ, công an Sơn La) 1 tỷ đồng để giúp 2 thí sinh.

Đặng Văn Thủy khai nhận 500 triệu đồng để giúp sửa, nâng điểm cho 4 thí sinh.

Cáo trạng kết luận, số tiền các bị can đã nhận do vụ lợi mà có. Hành vi của các bị can có dấu hiệu phạm vào các tội đưa và nhận hối lộ. Tuy nhiên, những người bị khai đưa tiền không thừa nhận nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ truy cứu.

Trong 3 ngày qua, lời khai của các bị cáo và nhân chứng cho thấy, ngoài lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, những người liên quan còn có dấu hiệu nhận hối lộ. Tuy nhiên, có trường hợp bị cáo và gia đình thí sinh thừa nhận có việc cám ơn bằng tiền, nhưng động cơ chỉ là nhờ xem trước điểm thi. Một số bị cáo nói được người làm chứng đưa tiền để nhờ nâng điểm nhưng phía còn lại phủ nhận.

Bà Lò Thị Trường thừa nhận số tiền mình đưa cho Lò Văn Huynh là cảm ơn để mọi người "nước nôi".

Nhân chứng Trần Văn Điện, trước tòa không thừa nhận việc mình có đưa tiền cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga số tiền 1 tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng để giúp sửa bài, nâng điểm cho 4 thí sinh là Trần Ích Quân, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Thanh Hưng, Ngần Văn Chung. Đây là những thí sinh con anh em bạn bè và ông Điện chuyển thông tin cho Nga chỉ là nhờ xem điểm trước.

Khi đưa ra đối chất, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga đã trả lời rõ ràng trước tòa, việc ông Điện nhờ giúp đỡ là để các thí sinh đạt được điểm mong muốn, khi thực hiện được việc nâng điểm Điện đã cảm ơn số tiền trên. Số tiền này được Điện để trong túi ni lông, mệnh giá tiền chủ yếu là tờ 500.000đ.

Tại tòa, bị cáo Cầm Thị Bun Sọn khẳng định nhận được từ bà Hoàng Thị Thành, Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai 440 triệu đồng sau khi nâng điểm, sửa bài thi cho con. Tuy nhiên, bà Thành khẳng định chỉ nhờ bà Sọn xem trước điểm, không đưa tiền hay thỏa thuận cám ơn bằng vật chất.

Trước lời khai của bị cáo Lò Văn Huynh về việc mình đưa 300 triệu đồng để giúp sửa, nâng điểm cho con trai là thí sinh Lù Hùng Mạnh, bà Lò Thị Trường phủ nhận cho rằng chỉ nhờ xem điểm nhưng thừa nhận số tiền mình đưa Huynh là cảm ơn để mọi người nước nôi.

Tại Tòa, bị cáo Huynh xác nhận lời khai của bà Trường về số tiền và việc trả lại tiền tại nhà mình là đúng.

Bị cáo Lò Văn Huynh cũng vẫn giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra về việc được ông Nguyễn Minh Khoa đưa 1 tỷ đồng sau khi nâng điểm cho 2 thí sinh.

Tuy nhiên, tại phiên tòa lần này, ông Khoa tiếp tục vắng mặt mặc dù Tòa đã ra quyết định dẫn giải.

Bị cáo Đặng Hữu Thủy khai, đối với 4 thí sinh bị cáo trực tiếp nhờ là để xem điểm, chứ không nói nâng điểm. Thời điểm sau công bố điểm thi, các gia đình cảm ơn bằng tiền là ngoài sự mong muốn của bản thân./.