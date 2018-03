Xử lý thế nào tội tổ chức đánh bạc?

Như VOV.VN đã đưa tin trước đó, chiều 11/3, trên cổng thông tin Bộ công an đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Nguyễn Thanh Hóa vừa bị công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về hành vi "tổ chức đánh bạc. Ảnh - báo Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Trước khi bị bắt, ông Hóa từng công tác tại Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế (C46 - Bộ Công an).

Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng rồi giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khi đơn vị này được thành lập năm 2009.

Thông tin báo chí đưa tin, quá trình công tác tại C50, ông Hóa được phong hàm thiếu tướng, trực tiếp chỉ đạo các chuyên án quan trọng như vụ Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến (MB24) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty Cộng Đồng Việt, Tâm Mặt Trời kinh doanh đa cấp hay vụ đấu tranh với ổ nhóm tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia thuê đường truyền Internet tốc độ cao, thiết lập mạng VPN, lập các trạm thu phát tín hiệu Wi-Fi trái phép tại khu vực biên giới ở Quảng Ninh, Tây Ninh để kết nối với các sòng bạc ở Campuchia tổ chức đánh bạc trực tuyến...

Vụ án đánh bạc quy mô lớn này đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng.

Liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, phóng viên đã trao đổi với luật sư Trần Tuấn Anh (Công ty Luật Minh Bạch - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội). Luật sư Tuấn Anh cho biết, Điều 249 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” cụ thể như sau:

Khoản 1 tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” quy định, người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này và Điều 248 (Tội đánh bạc) của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Khoản 2 của tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” quy định, người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm nếu hành vi thuộc 3 trường hợp sau: Có tính chất chuyện nghiệp, thu lời bất chính lớn, rất lớn, hoặc đặc biệt lớn, tái phạm nguy hiểm.

“Như vậy, người phạm tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” thuộc các trường hợp như có tính chất chuyên nghiệp hoặc thu lời bất chính lớn quy định tại khoản 2 sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.

Ngoài hình phạt chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này thì người phạm tội “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”./.

