1 du khách tử vong do lật đò ở Quảng Ninh

Sự việc xảy ra khi 25 hành khách trên tàu du lịch Đông Đô 68 (BKS QN 7039) được đưa xuống 3 đò máy chèo tay của Công ty Cổ phần du lịch Việt Á Victory để đi vào hang Luồn, thuộc khu vực đảo Bồ Hòn trên Vịnh Hạ Long.



Chèo thuyền tại vịnh Hạ Long. Ảnh minh họa: KT

Do gió to, 1 chiếc đò chở 9 người bị lật khiến bà CHAE JONG YE (sinh ngày 01/01/1951, quốc tịch Hàn Quốc) bị tử vong do đuối nước.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật./.