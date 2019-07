Theo đó, vào khoảng 8h, ngày 11/7, bé Trần Hoàng Anh, sinh ngày 3/5/2019, tại thôn 1, xã Ea Tar, huyện Cư Mgar được gia đình đưa đến Trạm y tế xã EaTar để tiêm vaccine ComBe Five mũi 1 và uống vaccine phòng bệnh bại liệt bOPV lần 1. Sau khi tiêm và theo dõi khoảng 2 tiếng tại Trạm y tế xã, thấy không có diễn biến khác thường, gia đình xin cho cháu về.



Đến khoảng 15h cùng ngày, bé sốt 38,5 độ C, người nhà có mua miếng dán hạ nhiệt và dán vào trán trẻ. Đến 17h, bé bú kém, được mẹ vắt sữa cho uống bằng thìa, đến 18h45 phát hiện trẻ tím tái, thở nấc, người nhà đã báo cho Trạm Y tế xã và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Qua thăm khám, bác sỹ trực kết luận bé đã tử vong ngoại viện và giải thích cho gia đình để đưa cháu bé về.

1 trẻ tử vong sau tiêm vaccine ComBe Five tại Đắk Lắk. (Ảnh minh hoạ)

Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Huyên, trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ y tế, Sở y tế tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm y tế huyện Cư Mgar điều tra tại Trạm y tế xã Ea Tar và hồi cứu báo cáo diễn biến bệnh do bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cung cấp. Đoàn điều tra được thành lập để xác định trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân sau tiêm vaccine ComBi Five và điều tra thông tin trong ngày tiêm chủng tại Trạm Y tế xã Ea Tar.

Đồng thời thông báo cho Trung tâm Y tế của 15 huyện, thị xã, thành phố tạm ngưng sử dụng lô vaccine ComBe Five đã tiêm cho bé Hoàng Anh, số lô là 220110618C.

“Nguyên nhân ban đầu thì chúng tôi có nhận định: Thứ nhất là trong ngày hôm qua trên địa bàn toàn tỉnh chúng tôi tổ chức tiêm vaccine ComBe Five này cho tất cả các trẻ, cùng một số lô và trạm y tế Ea Tar thì trong ngày 11/7 thì buổi sáng tiêm 50 liều thì trong đó có liều cho bé Hoàng Anh này, và buổi chiều thì tiêm thêm 10 liều nữa, thì tất cả các trẻ đều không có vấn đề gì, chỉ riêng trường hợp của bé Hoàng Anh. Thứ hai là trẻ đến trạm y tế là bình thường, được khám sàng lọc đủ tiêu chuẩn để thực hiện tiêm chủng. Thứ ba là về vaccine thì chúng tôi đã kiểm tra và đảm bảo an toàn, tại thời điểm kiểm tra nhiệt độ bảo quản là 5 độ C. Thứ tư là nhân lực tiêm chủng thì có tất cả 4 người tham gia vào quá trình tiêm chủng và tất cả các anh chị này đều được tập huấn về vấn đề tiêm chủng. Hiện nay theo chúng tôi nhận định trường hợp này là chưa rõ nguyên nhân tử vong.” - Bác sĩ Nguyễn Hữu Huyên cho biết.