English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

10 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam thu hơn 1.620 tỷ đồng sau gần 5 tháng

Thứ Tư, 16:52, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 5 tháng triển khai thu phí, 10 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã thu hơn 1.620 tỷ đồng, đạt và vượt kế hoạch theo Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc. Việc thu phí được đánh giá diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc tại các trạm.

Thu phí đạt và vượt kế hoạch

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hết ngày 21/7/2026, tổng số tiền thu phí sử dụng đường bộ tại 10 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đạt 1.620 tỷ đồng, đạt và vượt so với phương án doanh thu trong Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

10 du an thanh phan cao toc bac - nam thu hon 1.620 ty dong sau gan 5 thang hinh anh 1
Trạm thu phí trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc thu hồi vốn Nhà nước đối với các tuyến đường bộ cao tốc đầu tư theo phương thức đầu tư công được thực hiện trên cơ sở các chủ trương của Quốc hội tại Nghị quyết số 52/2017 và đã được luật hóa trong Luật Đường bộ năm 2024, quy định về chính sách thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Trên cơ sở đáp ứng các điều kiện thu phí theo quy định tại Nghị định số 130/2024, Bộ Xây dựng đã phê duyệt hai đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc.

Trong đó, một đề án áp dụng đối với các tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây; đề án còn lại áp dụng cho tuyến Hòa Liên - Túy Loan và 12 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Từ ngày 2/3/2026, Cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam thông qua 22 trạm thu phí, gồm các đoạn tuyến: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây.

10 du an thanh phan cao toc bac - nam thu hon 1.620 ty dong sau gan 5 thang hinh anh 2
Tính đến hết ngày 21/7/2026, tổng số tiền thu phí tại 10 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đạt 1.620 tỷ đồng, đạt và vượt so với số thu dự kiến.

Tiếp đó, từ 20h ngày 15/7/2026, cơ quan này triển khai thu phí tại 15 trạm thuộc 5 dự án thành phần trên đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ, nâng tổng số dự án đang tổ chức thu phí lên 10.

Theo kế hoạch, 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 15/8/2026, trong khi 2 dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau dự kiến triển khai từ ngày 15/9/2026.

Khuyến cáo chủ phương tiện dán thẻ ETC

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong quá trình vận hành, hoạt động thu phí tại các trạm diễn ra ổn định, phương tiện lưu thông thông suốt và không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Để việc lưu thông qua các trạm thu phí diễn ra thuận lợi, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động dán thẻ thu phí điện tử không dừng (ETC), đồng thời bảo đảm tài khoản giao thông luôn đủ số dư trước khi lưu thông trên các tuyến cao tốc có thu phí.

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện cần chấp hành hệ thống biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và tuân thủ các quy định về tải trọng phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông và vận hành hiệu quả hệ thống thu phí.

ct25.jpg

Sắp thu phí thêm 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam, mức cao nhất hơn 130.000 đồng/lượt

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Nhà nước đầu tư. Mức phí dự kiến từ 900 - 1.300 đồng/km, được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông và áp dụng hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thu phí cao tốc Bắc - Nam: Gần 30 tỷ đồng doanh thu sau tuần đầu triển khai
Thu phí cao tốc Bắc - Nam: Gần 30 tỷ đồng doanh thu sau tuần đầu triển khai

VOV.VN - Sau một tuần triển khai thu phí điện tử không dừng trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước quản lý, tổng doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng với hơn 382.000 lượt phương tiện lưu thông. Việc thu phí được kỳ vọng tạo nguồn kinh phí phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống cao tốc.

Thu phí cao tốc Bắc - Nam: Gần 30 tỷ đồng doanh thu sau tuần đầu triển khai

Thu phí cao tốc Bắc - Nam: Gần 30 tỷ đồng doanh thu sau tuần đầu triển khai

VOV.VN - Sau một tuần triển khai thu phí điện tử không dừng trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước quản lý, tổng doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng với hơn 382.000 lượt phương tiện lưu thông. Việc thu phí được kỳ vọng tạo nguồn kinh phí phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống cao tốc.

Thu phí không dừng trên cao tốc Bắc - Nam: Nhiều dự án chưa kịp về đích
Thu phí không dừng trên cao tốc Bắc - Nam: Nhiều dự án chưa kịp về đích

VOV.VN - Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phải được đưa vào vận hành trước ngày 15/7. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều dự án gặp vướng mắc về kết nối dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát tải trọng xe, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Thu phí không dừng trên cao tốc Bắc - Nam: Nhiều dự án chưa kịp về đích

Thu phí không dừng trên cao tốc Bắc - Nam: Nhiều dự án chưa kịp về đích

VOV.VN - Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phải được đưa vào vận hành trước ngày 15/7. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều dự án gặp vướng mắc về kết nối dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát tải trọng xe, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Sắp thu phí thêm 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam, mức cao nhất hơn 130.000 đồng/lượt
Sắp thu phí thêm 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam, mức cao nhất hơn 130.000 đồng/lượt

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Nhà nước đầu tư. Mức phí dự kiến từ 900 - 1.300 đồng/km, được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông và áp dụng hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Sắp thu phí thêm 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam, mức cao nhất hơn 130.000 đồng/lượt

Sắp thu phí thêm 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam, mức cao nhất hơn 130.000 đồng/lượt

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Nhà nước đầu tư. Mức phí dự kiến từ 900 - 1.300 đồng/km, được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông và áp dụng hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục