10 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam thu hơn 1.620 tỷ đồng sau gần 5 tháng

Thu phí đạt và vượt kế hoạch

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hết ngày 21/7/2026, tổng số tiền thu phí sử dụng đường bộ tại 10 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đạt 1.620 tỷ đồng, đạt và vượt so với phương án doanh thu trong Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trạm thu phí trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc thu hồi vốn Nhà nước đối với các tuyến đường bộ cao tốc đầu tư theo phương thức đầu tư công được thực hiện trên cơ sở các chủ trương của Quốc hội tại Nghị quyết số 52/2017 và đã được luật hóa trong Luật Đường bộ năm 2024, quy định về chính sách thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Trên cơ sở đáp ứng các điều kiện thu phí theo quy định tại Nghị định số 130/2024, Bộ Xây dựng đã phê duyệt hai đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc.

Trong đó, một đề án áp dụng đối với các tuyến Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây; đề án còn lại áp dụng cho tuyến Hòa Liên - Túy Loan và 12 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Từ ngày 2/3/2026, Cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam thông qua 22 trạm thu phí, gồm các đoạn tuyến: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây.

Tính đến hết ngày 21/7/2026, tổng số tiền thu phí tại 10 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đạt 1.620 tỷ đồng, đạt và vượt so với số thu dự kiến.

Tiếp đó, từ 20h ngày 15/7/2026, cơ quan này triển khai thu phí tại 15 trạm thuộc 5 dự án thành phần trên đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ, nâng tổng số dự án đang tổ chức thu phí lên 10.

Theo kế hoạch, 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 15/8/2026, trong khi 2 dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau dự kiến triển khai từ ngày 15/9/2026.

Khuyến cáo chủ phương tiện dán thẻ ETC

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong quá trình vận hành, hoạt động thu phí tại các trạm diễn ra ổn định, phương tiện lưu thông thông suốt và không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Để việc lưu thông qua các trạm thu phí diễn ra thuận lợi, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động dán thẻ thu phí điện tử không dừng (ETC), đồng thời bảo đảm tài khoản giao thông luôn đủ số dư trước khi lưu thông trên các tuyến cao tốc có thu phí.

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện cần chấp hành hệ thống biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và tuân thủ các quy định về tải trọng phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông và vận hành hiệu quả hệ thống thu phí.