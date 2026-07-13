Thu phí không dừng trên cao tốc Bắc - Nam: Nhiều dự án chưa kịp về đích

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các ban quản lý dự án tiếp tục khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC vào vận hành trước ngày 15/7 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

Qua rà soát, Cục Đường bộ đánh giá có 5 dự án thành phần trên đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ đủ khả năng tổ chức thu phí theo kế hoạch từ ngày 15/7/2026.

Trong khi đó, 5 dự án trên đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được xác định khó đáp ứng mốc thời gian này. Riêng hai dự án Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau dự kiến có thể triển khai thu phí trong tháng 8/2026.

Theo Cục Đường bộ, nguyên nhân chủ yếu là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ vẫn chưa thể đưa vào vận hành theo quy định do chưa hoàn tất việc kết nối và đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống Back-End. Dữ liệu giao dịch hiện chưa đầy đủ hình ảnh phương tiện, chức năng đối soát và chuyển tiền chưa hoàn thiện, nhiều quy trình vẫn phải thực hiện thủ công, đồng thời còn tồn tại tình trạng chênh lệch dữ liệu giữa các hệ thống.

Bên cạnh đó, công trình kiểm soát tải trọng xe cũng chưa thể vận hành do chưa hoàn tất kết nối dữ liệu với Cục Đăng kiểm Việt Nam và lực lượng Cảnh sát giao thông.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, hệ thống vẫn phát sinh một số bất cập như nhận diện biển số chưa chính xác, ghép ảnh giao dịch chưa ổn định, dữ liệu hậu kiểm chưa đồng bộ và hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế. Một số trạm thu phí chưa được trang bị thiết bị dự phòng; hệ thống cáp điện, cáp quang tại nhiều vị trí chưa được bảo vệ theo đúng thiết kế. Ngoài ra, phần mềm phục vụ hậu kiểm và đối soát doanh thu vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện.

Để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương khắc phục toàn bộ các tồn tại, sớm hoàn thành và đưa hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ cùng công trình kiểm soát tải trọng xe vào vận hành trước ngày 15/7/2026. Đồng thời, các đơn vị cần hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý và bảo đảm an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông, cùng các quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước trực tiếp quản lý, khai thác, từ 22 giờ ngày 2/3/2026, 5 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã chính thức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Theo thống kê của Cục Đường bộ, đến ngày 21/6/2026, hệ thống thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc này đã ghi nhận hơn 12,8 triệu lượt giao dịch, với tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 1.219 tỷ đồng.

Cục Đường bộ cho biết, sau giai đoạn đầu vận hành còn phát sinh nhiều bất cập, đến nay phần lớn các tồn tại của hệ thống thu phí đã cơ bản được khắc phục. Cơ quan này đang tiếp tục tổ chức đánh giá hiệu năng vận hành (KPI) lần thứ hai trong tháng 6 nhằm kiểm chứng chất lượng hệ thống sau khi các đơn vị hoàn thành việc nâng cấp, hoàn thiện kỹ thuật.