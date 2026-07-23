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Thu phí cao tốc Bắc - Nam: Gần 30 tỷ đồng doanh thu sau tuần đầu triển khai

Thứ Năm, 20:40, 23/07/2026
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VOV.VN - Sau một tuần triển khai thu phí điện tử không dừng trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước quản lý, tổng doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng với hơn 382.000 lượt phương tiện lưu thông. Việc thu phí được kỳ vọng tạo nguồn kinh phí phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống cao tốc.

Sau một tuần triển khai thu phí điện tử không dừng (ETC) trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tổng lưu lượng phương tiện qua các tuyến đạt 382.115 lượt, mang lại doanh thu hơn 29,9 tỷ đồng.

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Nhân viên Công ty Thu phí tự động VETC điều hành chung công tác thu phí tại Trung tâm điều hành TMC ở nút giao Cẩm Quan.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian thống kê được tính từ ngày 15 đến ngày 22/7. Trong 5 tuyến cao tốc đang tổ chức thu phí, tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi có lưu lượng phương tiện cao nhất với 93.613 lượt xe, doanh thu đạt hơn 4,5 tỷ đồng.

Đứng thứ hai về lưu lượng là tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng với 81.491 lượt phương tiện, đồng thời ghi nhận doanh thu hơn 7,4 tỷ đồng - mức cao nhất trong 5 tuyến được thống kê.

Tuyến Vũng Áng - Bùng có 74.035 lượt phương tiện lưu thông, doanh thu đạt hơn 6,5 tỷ đồng. Trong khi đó, tuyến Bùng - Vạn Ninh ghi nhận 72.470 lượt xe, doanh thu hơn 4,7 tỷ đồng.

Đối với tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ, tổng lưu lượng đạt 60.497 lượt phương tiện, doanh thu hơn 6,5 tỷ đồng.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc tổ chức thu phí được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với các tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước trực tiếp quản lý và khai thác, đồng thời triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về lộ trình thu phí các dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

thu phi cao toc bac - nam gan 30 ty dong doanh thu sau tuan dau trien khai hinh anh 2
Sau một tuần tiến hành thu phí tự động 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam, doanh thu đạt được gần 30 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của Bộ Xây dựng, sau 5 dự án đang triển khai thu phí, 5 dự án thành phần trên đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang sẽ được đưa vào thu phí từ ngày 15/8. Tiếp đó, 2 dự án thành phần trên tuyến Cần Thơ - Cà Mau dự kiến bắt đầu thu phí từ ngày 15/9.

Để việc vận hành hệ thống thu phí diễn ra thuận lợi, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện chủ động dán thẻ ETC, bảo đảm tài khoản giao thông luôn đủ số dư trước khi lưu thông trên cao tốc. Người điều khiển phương tiện cũng cần chấp hành hệ thống biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và tuân thủ các quy định về tải trọng phương tiện.

Việc triển khai thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc đầu tư công được kỳ vọng sẽ tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì công trình, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo đúng quy định của pháp luật.

Phi Long/VOV.VN
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