1.000 đại biểu thanh niên dự Đại hội Hội LHTNVN báo công dâng Bác

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 – 2024, sáng nay (10/12), 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 9,9 triệu hội viên và gần 23 triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước đã làm Lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình và làm Lễ báo công dâng Bác, dâng hương tại Tượng đài các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Các đại biểu vào Lăng làm Lễ báo công dâng Bác.

Báo cáo của đoàn đại biểu Đại hội khẳng định, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trong nhiệm kỳ Đại hội 7 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, công tác Hội và phong trào thanh niên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2014 - 2019, Hội đã phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Phong trào đã được triển khai rộng rãi, có sức hấp dẫn và lan tỏa trong đời sống thanh niên. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai thực chất hơn, tạo nhiều môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo. Tổ chức Hội các cấp đã vận động, xây dựng hơn 8 nghìn nhà Nhà Nhân ái; hơn 13 nghìn điểm Cổng trường an toàn, Bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn; giới thiệu việc làm cho gần 38.000 thanh niên hoàn lương; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 3 triệu người dân; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện được hơn 2, 8 triệu đơn vị máu; hỗ trợ hơn 2,43 triệu thanh niên khởi nghiệp, tổ chức 12.164 hoạt động cho thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Ninh tham dự Đại hội VIII Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (nhiệm kỳ 2019-2024)

Sau khi báo công dâng Bác và dâng hương tại Tượng đài Bắc Sơn, 1.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đã tham gia chương trình Hội quân Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 với nhiều hoạt động thiết thực như: Tặng vườn cây và các thiết bị thể dục thể thao tại trường học của quận Bắc Từ Liêm, tham gia Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” tại khoa Nhi, Bệnh viện K; thăm, tặng quà trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội; thăm, tặng quà học sinh trường chuyên biệt Bình Minh, huyện Đông Anh; thăm, tặng quà các gia đình chính sách và trồng cây tại huyện Đông Anh; thăm, tặng quà trẻ em trường Nguyễn Đình Chiểu, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật huyện Chương Mỹ và Trung tâm điều dưỡng Thương binh Thuận Thành… Tổng trị giá quà tặng là hơn 200 triệu đồng./.



