11 công nhân ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc sau bữa trưa tại công ty

Trước đó, các công nhân Công ty TNHH B. dùng bữa trưa tại công ty với món cơm và cá biển chế biến sẵn. Sau khoảng 1 - 2 giờ, nhiều người xuất hiện triệu chứng khó chịu, bứt rứt, đỏ mặt, nóng bừng, khó thở, nổi ban đỏ ở tay và ngực. Một số trường hợp kèm đau bụng, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần.

Các bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu từ 14-15h ngày 14/4. Sau khi xử trí ban đầu, 6 người được xuất viện, 5 người nhập viện theo dõi.

Đến chiều 15/4, toàn bộ bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Bệnh nhân tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện cho biết, các trường hợp trên được chẩn đoán phản vệ độ 1 nghi liên quan đến thức ăn. Trong đó có một bệnh nhân được theo dõi tổn thương thận cấp và nghi ngộ độc thực phẩm.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân, truy xuất nguồn thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ vụ việc.

Trước đó, TP.HCM cũng ghi nhận vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây khiến hơn 200 học sinh phải theo dõi sức khỏe, trong đó 57 em nhập viện điều trị nội trú. Kết quả xét nghiệm xác định vi khuẩn Salmonella enteritidis liên quan vụ việc này.

Ngành y tế khuyến cáo các bếp ăn tập thể, doanh nghiệp và trường học cần tăng cường kiểm soát nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự.