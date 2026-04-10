中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nắng nóng kéo dài, cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Thứ Sáu, 08:46, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bác sĩ cảnh báo thời tiết nắng nóng khiến vi khuẩn trong thực phẩm phát triển nhanh nếu bảo quản sai cách, người dân cần thận trọng khi chọn và sử dụng thức ăn.

Theo ThS. BS Đặng Nam Long, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), ngộ độc thực phẩm là tình trạng nhiễm trùng hoặc nhiễm độc cấp tính tại đường tiêu hóa. Triệu chứng biểu hiện đa dạng, thường khởi phát với đau bụng, buồn nôn, nôn ói dữ dội. Sau đó, người bệnh có thể bị tiêu chảy, phân lỏng màu vàng hoặc nâu, đôi khi kèm theo sốt.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. (Ảnh: BVCC)

“Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, số ca bệnh về đường tiêu hoá có xu hướng gia tăng. Phần lớn các trường hợp nhập viện liên quan đến việc ăn uống thực phẩm không đảm bảo an toàn trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, khiến thức ăn dễ bị ôi thiu và nhiễm khuẩn”, BS Long nói.

Theo BS, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người ngại nấu ăn, thường lựa chọn thức ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh; thực phẩm bày bán, bảo quản không đúng cách cũng làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Bên cạnh đó, các yếu tố môi trường như khói xe, khói thuốc và các chất ô nhiễm có thể xâm nhập vào thực phẩm nếu không được bảo quản đúng, gây hại cho người sử dụng.

Ngoài ra, việc lạm dụng hóa chất, phụ gia trong chế biến, bảo quản không đúng nhiệt độ, sai quy trình… cũng là những nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

BS.CKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, người ngộ độc thực phẩm thường xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng hoặc sốt sau khi ăn.

“Ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời. Việc tự chữa tại nhà hoặc trì hoãn đi khám rất nguy hiểm, không ít trường hợp rơi vào tình trạng kiệt sức hoặc biến chứng nặng trước khi nhập viện”, BS Mười Một nhấn mạnh.

Bác sĩ lưu ý, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt sau khi ăn, người dân cần ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ, đồng thời bù nước và điện giải sớm bằng dung dịch oresol hoặc nước chín để nguội.

Không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột. Nếu nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Khuyến cáo của bác sĩ

Theo BS Nguyễn Phương Anh, Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, người dân cần thận trọng khi sử dụng thực phẩm, ưu tiên lựa chọn thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng. Đối với các loại thực phẩm đóng hộp, cần đảm bảo còn hạn sử dụng, không có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi hay ôi thiu.

Những thực phẩm đã chế biến nếu để ở điều kiện bình thường không nên quá 2 giờ; phần thức ăn còn dư cần được bảo quản trong hộp kín, để tủ mát từ 1–2 ngày và phải được làm nóng lại trước khi sử dụng.

17 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Nhiều người dân tại tỉnh Quảng Ngãi phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn mửa sau khi ăn bánh mì, nghi do ngộ độc thực phẩm. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra, bước đầu ghi nhận 17 trường hợp nghi bị ngộ độc. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định.

Trong trường hợp ăn uống bên ngoài, người dân nên lựa chọn những địa điểm uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi sử dụng, cần quan sát kỹ cảm quan món ăn để phát hiện các dấu hiệu bất thường như mùi lạ, thực phẩm bị chảy nước hoặc có dấu hiệu ôi thiu.

Bác sĩ cũng lưu ý, thói quen bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn. Nhiệt độ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn chứ không tiêu diệt chúng. Do đó, đối với các món ăn đã nấu chín nhưng chưa sử dụng hết và được bảo quản trong tủ lạnh, khi lấy ra cần hâm nóng kỹ hoặc chế biến lại trước khi ăn. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ mùi vị, trạng thái của thực phẩm để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, tránh sử dụng thực phẩm không còn đảm bảo chất lượng.

Việc giữ vệ sinh cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Người dân cần rửa tay sạch trước khi ăn, đảm bảo chén, đũa và các dụng cụ ăn uống được vệ sinh kỹ lưỡng.

Như Thuý/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê là do thực phẩm nhiễm vi khuẩn. Nhiều mẫu chả lụa, chà bông và bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh.

VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê là do thực phẩm nhiễm vi khuẩn. Nhiều mẫu chả lụa, chà bông và bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh.

2 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum đã được xuất viện

VOV.VN - Sau hơn 12 ngày điều trị và hồi sức tích cực cùng với liều thuốc giải độc tố Botuliinum nhận được từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hôm nay (21/3), 2 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum đã được xuất viện.

VOV.VN - Sau hơn 12 ngày điều trị và hồi sức tích cực cùng với liều thuốc giải độc tố Botuliinum nhận được từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hôm nay (21/3), 2 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum đã được xuất viện.

Vụ ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì Hồng Ngọc ở Đồng Tháp đã có 68 ca nhập viện

VOV.VN - Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn Bánh mì Hồng Ngọc 12 tại phường Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), ngày 27/2, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã có 68 trường hợp nhập viện điều trị ngộ độc.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản