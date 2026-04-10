Nắng nóng kéo dài, cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Theo ThS. BS Đặng Nam Long, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), ngộ độc thực phẩm là tình trạng nhiễm trùng hoặc nhiễm độc cấp tính tại đường tiêu hóa. Triệu chứng biểu hiện đa dạng, thường khởi phát với đau bụng, buồn nôn, nôn ói dữ dội. Sau đó, người bệnh có thể bị tiêu chảy, phân lỏng màu vàng hoặc nâu, đôi khi kèm theo sốt.

Bệnh nhân ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. (Ảnh: BVCC)

“Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, số ca bệnh về đường tiêu hoá có xu hướng gia tăng. Phần lớn các trường hợp nhập viện liên quan đến việc ăn uống thực phẩm không đảm bảo an toàn trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, khiến thức ăn dễ bị ôi thiu và nhiễm khuẩn”, BS Long nói.

Theo BS, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người ngại nấu ăn, thường lựa chọn thức ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh; thực phẩm bày bán, bảo quản không đúng cách cũng làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Bên cạnh đó, các yếu tố môi trường như khói xe, khói thuốc và các chất ô nhiễm có thể xâm nhập vào thực phẩm nếu không được bảo quản đúng, gây hại cho người sử dụng.

Ngoài ra, việc lạm dụng hóa chất, phụ gia trong chế biến, bảo quản không đúng nhiệt độ, sai quy trình… cũng là những nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

BS.CKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, người ngộ độc thực phẩm thường xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng hoặc sốt sau khi ăn.

“Ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời. Việc tự chữa tại nhà hoặc trì hoãn đi khám rất nguy hiểm, không ít trường hợp rơi vào tình trạng kiệt sức hoặc biến chứng nặng trước khi nhập viện”, BS Mười Một nhấn mạnh.

Bác sĩ lưu ý, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt sau khi ăn, người dân cần ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ, đồng thời bù nước và điện giải sớm bằng dung dịch oresol hoặc nước chín để nguội.

Không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột. Nếu nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, đau bụng dữ dội, sốt cao hoặc có dấu hiệu mất nước người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Khuyến cáo của bác sĩ

Theo BS Nguyễn Phương Anh, Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, người dân cần thận trọng khi sử dụng thực phẩm, ưu tiên lựa chọn thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng. Đối với các loại thực phẩm đóng hộp, cần đảm bảo còn hạn sử dụng, không có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi hay ôi thiu.

Những thực phẩm đã chế biến nếu để ở điều kiện bình thường không nên quá 2 giờ; phần thức ăn còn dư cần được bảo quản trong hộp kín, để tủ mát từ 1–2 ngày và phải được làm nóng lại trước khi sử dụng.

Trong trường hợp ăn uống bên ngoài, người dân nên lựa chọn những địa điểm uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi sử dụng, cần quan sát kỹ cảm quan món ăn để phát hiện các dấu hiệu bất thường như mùi lạ, thực phẩm bị chảy nước hoặc có dấu hiệu ôi thiu.

Bác sĩ cũng lưu ý, thói quen bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn. Nhiệt độ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn chứ không tiêu diệt chúng. Do đó, đối với các món ăn đã nấu chín nhưng chưa sử dụng hết và được bảo quản trong tủ lạnh, khi lấy ra cần hâm nóng kỹ hoặc chế biến lại trước khi ăn. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ mùi vị, trạng thái của thực phẩm để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, tránh sử dụng thực phẩm không còn đảm bảo chất lượng.

Việc giữ vệ sinh cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Người dân cần rửa tay sạch trước khi ăn, đảm bảo chén, đũa và các dụng cụ ăn uống được vệ sinh kỹ lưỡng.